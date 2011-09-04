ارائه سرویس آوای انتظار همراه اول آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: پس از استقبال مشترکان این اپراتور از ارائه آزمایشی سرویس آوای انتظار در سال گذشته، همراه اول در راستای احترام به سلایق مشترکان خود، اقدام به ارائه تجاری این سرویس کرده است.

با فعال سازی این سرویس، برای تماس گیرنده به جای صدای بوق، آهنگ پخش می شود. این سرویس نیازی به تنظیمات گوشی نداشته و مشترک می تواند با هر نوع گوشی از آن استفاده کند.

مشترکان همراه اول می توانند با یکی از روشهای ارسال پیام کوتاه، تلفن گویا (09990) و سایت اینترنتی (rbt.mci.ir) اقدام به فعالسازی سرویس و خرید آهنگ کنند.

هزینه خرید هر آهنگ ماهیانه 5000 ریال بوده و مشترکان پس از خرید اولین آهنگ تا سه روز فرصت دارند بصورت رایگان آهنگ خود را تغییر دهند.

مشترکان همراه اول در روش پیامکی خرید باید کد آهنگ مورد نظر را بصورت لاتین به شماره 8989 ارسال و در صورت عدم تمایل به استفاده از سرویس عدد "5" را به صورت لاتین به همین شماره پیامک کنند.