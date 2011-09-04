175عنوان شغلی در خراسان شمالی زیان آور تشخیص داده شد

علی رضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: از ابتدای سال 90 تعداد 149 درخواست بررسی مشاغل با 198 عنوان شغلی بر اساس فرم مربوطه به دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور رسیده که پس از بررسی های لازم در کمیته بدوی تعداد 113 مورد از درخواستهای واصله با 175 عنوان شغلی سخت و زیان آور تشخیص داده شد.

وی تصریح کرد: هم اکنون این پرونده ها برای سیر مراحل قانونی و انجام صدور حکم بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی خراسان شمالی ارسال شده است.



وی با بیان اینکه تمامی کارگرانی که دارای 20 سال سابقه کار مستمر و متوالی و نیز کارگرانی که دارای 25 سابقه متناوب در مشاغل سخت و زیان‌آور هستند بازنشستگی شامل حال آنان می شود افزود: این افراد در صورت داشت با دریافت فرم شماره یک از دبیر خانه کمیته استانی مستقر در اداره بازرسی کار اداره کل کار و اموراجتماعی استان و یا ادارات کار محل سکونت، درخواست خود را برای بررسی شغل مورد ادعا ارائه کنند.



وی گفت: کارهای سخت و زیان آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال، کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیتهای جسمی و روانی در وی ایجاد می شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن است.