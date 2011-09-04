حیدری: شناخت کافی از قطر نداریم/ زنیدپور: بازی دشواری پیش رو داریم

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو حیدری مدافع - هافبک تیم ملی فوتبال کشورمان در پایان تمرین صبح یکشنبه تیم ملی در خصوص دیدار مقابل قطر گفت: قطعا بازی با قطر متفاوت از دیداری است که مقابل اندونزی پشت سر گذاشتیم. ما در بیرون از خانه مقابل قطر بازی می‌کنیم و امیدوارم در این مسابقه روند پیروزی های تیم ملی که با کی روش آغاز شده ادامه یابد. ان شاء الله روند پیروزی ها ادامه می یابد و با اقتدار به جام جهانی صعود خواهیم کرد.

بازیکن ملی پوش تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: بازی قطر مقابل بحرین را هنوز ندیده ایم و شناخت کافی از این تیم نداریم. ان شاء الله ظرف امروز و فردا بازی این تیم را هم می بینیم و با نقاط ضعف و قوت آن آشنا خواهیم شد.

میلاد زنیدپور دیگر بازیکن تیم ملی در پایان تمرین صبح یکشنبه این تیم گفت: بازی با قطر می تواند یک بازی دشوار برای تیم ملی باشد اما ما به این کشور می‌رویم تا یک بازی خوب را به نمایش بگذاریم.

وی در ادامه افزود: بازی سه شنبه شب برای هر دو تیم ایران و قطر دشوار است ولی در عین حال ما این شانس را داریم که به پیروزی دست یابیم.

بازیکن ملی‌پوش تیم فوتبال داماش گیلان در خاتمه تصریح کرد: فوتبال قطر در رده باشگاهی و ملی پیشرفت زیادی داشته و این تیم می تواند برای ما حریفی خطرناک باشد.

تیم ملی فوتبال کشورمان در روز دوم از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا در ساعت 21 روز سه شنبه در ورزشگاه جاسم بن حمد السد به مصاف تیم ملی فوتبال قطر می رود.