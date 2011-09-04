  1. استانها
  2. گلستان
۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۵۸

مرادی در گفتگو با مهر:

40 هزار ورزشکار در سبک ورزشی پرتوآ فعالیت دارند

40 هزار ورزشکار در سبک ورزشی پرتوآ فعالیت دارند

علی آباد کتول - خبرگزاری مهر: بنیانگذار و رئیس سبک ورزشی پرتوآ گفت: بیش از 40 هزار ورزشکار در استانهای کشور در این رشته ورزشی فعالیت دارند.

حشمت الله مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گلستان با داشتن بیش از 50 باشگاه ورزشی از استانهای نمونه کشور در این رشته است.

وی اظهار داشت: این رشته ورزشی بیش از 15 سال در ایران و جهان سابقه دارد و هیچگونه بودجه دولتی ندارد.
 
وی عنوان کرد: در صورت حمایت متولیان ورزش و نمایندکان مجلس این سبک ورزشی در نزدیک به 100 کشور جهان فعال خواهد شد.
 
رئیس سبک ورزشی پرتوآ گفت: ورزشکاران به مسابقات بین المللی اعزام می شود و در صورت افزایش تعداد کشور چهار امتیاز حضور در المپیک را نیز کسب می کنیم.
 
مرادی بیان داشت: امسال حدود 120 مدال مختلف از سوی پرتوآکاران برای کشورمان کسب شد.
 
وی یادآورشد: همچنین درصدیم با حمایتهای رئیس جمهوری، تا پایان سالجاری مقام دوم جهانی این رشته را کسب کنیم.
 
وی تاکید کرد: از آنجاییکه کشور سرمایه گذاری زیادی در ورزشهای مختلف دارد باید تلاشمان اولویت دادن به ورزشهای بومی و محلی باشد.
 
مرادی گفت: مجلس شورای اسلامی با مصوبات خود در این زمینه همکاری خوبی با تربیت بدنی داشته است.

پرتوآ یک سبک بومی و سنتی ایرانی است.
کد مطلب 1398801

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها