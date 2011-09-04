40 هزار ورزشکار در سبک ورزشی پرتوآ فعالیت دارند

حشمت الله مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گلستان با داشتن بیش از 50 باشگاه ورزشی از استانهای نمونه کشور در این رشته است.

وی اظهار داشت: این رشته ورزشی بیش از 15 سال در ایران و جهان سابقه دارد و هیچگونه بودجه دولتی ندارد.

وی عنوان کرد: در صورت حمایت متولیان ورزش و نمایندکان مجلس این سبک ورزشی در نزدیک به 100 کشور جهان فعال خواهد شد.

رئیس سبک ورزشی پرتوآ گفت: ورزشکاران به مسابقات بین المللی اعزام می شود و در صورت افزایش تعداد کشور چهار امتیاز حضور در المپیک را نیز کسب می کنیم.

مرادی بیان داشت: امسال حدود 120 مدال مختلف از سوی پرتوآکاران برای کشورمان کسب شد.

وی یادآورشد: همچنین درصدیم با حمایتهای رئیس جمهوری، تا پایان سالجاری مقام دوم جهانی این رشته را کسب کنیم.

وی تاکید کرد: از آنجاییکه کشور سرمایه گذاری زیادی در ورزشهای مختلف دارد باید تلاشمان اولویت دادن به ورزشهای بومی و محلی باشد.



مرادی گفت: مجلس شورای اسلامی با مصوبات خود در این زمینه همکاری خوبی با تربیت بدنی داشته است.



پرتوآ یک سبک بومی و سنتی ایرانی است.