ساختار کلی تولیدات طیور در کشور باید اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ترکاشوند غروب شنبه در مراسم افتتاحیه مزرعه پرورش مرغ مادر که با حضور حجت الاسلام بنایی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، مدیر کل صنایع و معادن و جمعی از مدیران استان برگزار شد اظهار داشت: اگرچه در زمینه صنعت طیور اقدامات خوبی صورت گرفته و از تکنولوژی‌های نوین استفاده شده است اما ساختار موجود صنعت طیور در کشور جوابگوی ایجاد رقابت در سطح بین المللی نیست و این ساختار پراکنده مرغداری در کشور همه را آزار می‌دهد.



وی با اشاره به اینکه ۱۹ هزار واحد پرورش طیور در سطح کشور در حال فعالیت هستند، اضافه کرد: تمام این واحد‌ها در حلقه‌های مختلف در حال فعالیت هستند و کاملاً مستقل از یکدیگر فعالیت می‌کنند و همچنین در این بین عوامل واسطه‌ای وجود دارند که فقط سود و منفعت خود را در نظر دارند که اینها تنها سبب افزایش هزینه‌ها می‌شود در صورتی که در ساختار کشورهای پیشرفته اصلاً چنین چیزی وجود ندارد.



مدیرکل پرورش طیور وزارت جهاد کشاورزی گفت: در کشورهای خارجی مدیریت تولید از ابتدا تا انتها توسط چند شرکت صورت می‌گیرد و مرغداران نگران فروش خود نیستند و همه چیز برای آنها تامین است و همچنین در زمینه تولید خود کمترین نگرانی را دارند بنابراین باید به سمت تغییر کلی ساختار صنعت طیور کشور پیش برویم.



وی افزود: راهکار بعدی ما سیاست حمایت در راستای ساختار جدید است که به صورت اتوماتیک مشکلات تولید، بازار و بسیاری از نگرانی بیماری در این زمینه حل خواهد شد.



ترکاشوند با تاکید بر اینکه به مسائلی که منجر به پیشرفت صنعت کشور می‌شود باید بیشتر بپردازیم، اظهار داشت: یکسری واقعیت‌ها در صنعت طیور رخ می‌دهد که باید بپذیریم که حاصل پیگیری و سرمایه گذاری در صنعت طیور است.



وی ادامه ادامه داد: اوایل انقلاب ۱۹۶ هزار تن گوشت مرغ در کشور تولید و مصرف سرانه حدود ۶ کیلوگرم بود ولی امروزه با بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن تولید گوشت مرغ و مصرف سرانه با توجه به افزایش جمعیت، ۲۳ کیلوگرم است.



ایران در تولیدات طیور در جهان رتبه ششم را دارا است



مدیرکل پرورش طیور وزارت جهاد کشاورزی گفت: ایران از لحاظ تولیدات طیور رتبه ششم جهان را دارا است و امروزه ظرفیت‌هایی که در بخش طیور کشور ایجاد شده علاوه بر تأمین نیاز کشور می‌تواند بخشی از نیازهای کشورهای منطقه را نیز تأمین کند.



وی افزود: واقعیت این است که امروزه با انبوه تولیدات طیور در کشور مواجه هستیم و یکی از دغدغه و نگرانی‌های تولید کنندگان بازار تولیدات است و همچنین حمایت‌هایی است که تولیدکنندگان انتظار دارند برای جلوگیری از زیان به لحاظ افت قیمت در زمانی که میزان عرضه در بازار بیشتر از تقاضا است صورت گیرد.



ترکاشوند ابراز داشت: در مقطع کنونی تقریباً با چنین مشکلاتی مواجه هستیم و تمام پیگیری‌های ما در روز‌ها و هفته‌های اخیر در راستای حمایت از تولید کنندگان در جهت جمع آوری تولید، ذخیره سازی و همچنین پیگیری برای صادرات تولید بوده است.



وی اظهار داشت: یکی دیگر از مشکلاتی که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند عدم اطمینان بعد از مرحله تولید است.



مشکلات تولیدکنندگان طیور لرطرف می‌شود



مدیرکل پرورش طیور وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: این موضوع مسئله مهمی است که باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد و عمدتا این امر باید در سطح سیاست‌های ملی برای آن برنامه ریزی شود و در سطح استانی امکان پذیر نیست.



وی افزود: برای حل این موضوع دو برنامه مشخص وجود دارد که نخستین برنامه افزایش توان رقابتی در بین واحدهای تولید کننده است که این امر با کاهش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده باید صورت گیرد به طوری که تولید نهایی ما قدرت رقابت را داشته باشد و بتواند در بازارهای منطقه‌ای بین المللی توان رقابت را داشته باشد.



ترکاشوند گفت: برای تحقق این موضوع نیز دو برنامه ریزی صورت گرفته است که نخستین مورد آن استفاده از تکنولوژی‌های جدید و نوین در پرورش طیور که این امر هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد همچنین در راستای اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها طرحی تحت عنوان بهینه سازی مصرف سوخت، اتوماسیون تهویه و تکمیل سیستم عایق بندی مرغداری‌ها از سال ۸۹ همزمان با اجرای طرح هدفمند سازی یارانه‌ها اجرا شد.



وی ادامه داد: پیش بینی ما این است که که طی مدت یک برنامه ریزی پنج ساله با تامین اعتبار تمام واحدهای مرغداری را از این لحاظ تحت پوشش قراردهیم و به صورت کلی پرورش را با استفاده از تکنولوژی‌های نوین در سالن‌های مرغداری بهینه کنیم تا حداقل پرت انرژی را داشته باشیم.



مدیر کل پرورش طیور وزارت کشاورزی ابراز داشت: این اقدام زمینه سازی اقدام اساسی‌تر است که به دنبال آن هستیم و آن هم اصلاح ساختار کلی تولیدات است.