جمهوری اسلامی ایران اپوزوسیون نظام سلطه است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد سراج فرمانده بسیج وزارتخانه ها و ادارات کشور امروز یکشنبه در نشست خبری در خصوص برگزاری یادواره بزرگداشت شهدای ترور کارکنان دولت که قرار است سه شنبه این هفته در سالن اجلاس سران با حضور خانواده های معظم شهدای ترور و جمعی از مسئولین کشوری و لشکری برگزار شود اظهار داشت: امسال به دلیل سی امین سالگرد عملیات های تروریستی منافقین این یادواره برگزار می شود.

وی با بیان اینکه یکی از چماق های امروز نظام سلطه شعار مبارزه با تروریسم است، گفت: این در حالیست که یکی از گروهک تروریستی که در ایران دست به جنایت های گسترده ای زده است و در ابتدا در لیست گروهک های تروریستی بود امروز از آن حمایت و میتینگ هایی را برای آن برگزار می کنند.

فرمانده بسیج وزارتخانه ها و ادارات کشور با بیان اینکه از سال 57 تا 75 قریب به 13 هزار و 151 شهید ترور به دست گروهک منافقین به شهادت رسیده اند، گفت: همچنین در تهران این گروهک 3 هزار و 698 ترور انجام داده است که یک نمونه آن حادثه 8 شهریور بود.

سراج با تاکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران بیشترین فدایی و قربانی ترور را در دنیا دارد، گفت: امروز افتخار ما این است که اپوزوسیون نظام سلطه و استکبار جهانی هستیم.

وی با بیان اینکه منافقین با کمک صدام عملیات های چلچراغ، آفتاب و مرصاد را علیه ملت مظلوم ایران انجام دادند گفت: این گروهک تروریستی در کشتار شیعیان و اکراد به صدام کمک کردند و طبق اسناد موجود 25 هزار نفر از مردم عراق توسط منافقین به شهادت رسیده اند.

فرمانده بسیج وزارتخانه ها و ادارات کشور اضافه کرد: گروهک منافقین در سال 66 در کشتار حجاج بیت الله الحرام با سعودی ها همکاری کردند و متاسفانه علیرغم همه جنایاتی که انجام داده اند مورد حمایت نظام سلطه ای است که شعار مبارزه با تروریسم را سر می دهند. به طوریکه سعی دارد با مظلوم نمایی کارهای این گروهک منحوس را موجه جلوه دهند.

وی با بیان اینکه ملت ایران چوب بصیرت خود را می خورد، گفت: جریان بیداری اسلامی که امروز در منطقه به راه افتاده است به دنبال بیداری و بصیرت ملت ایران در چندین سال قبل است.

سراج در بیان اهداف برگزاری این یادواره گفت: در حقیقت این یادواره برای تبیین چهره منافقین و بیان مظلومیت ملت شریف ایران و همچنین دروغگو بودن نظام سلطه در مبارزه با تروریسم برگزار می شود تا بتوانیم چهره نفاق را هم برای نسل جدید در کشور و هم برای جهانیان به نمایش بگذاریم.

فرمانده بسیج وزارتخانه ها و ادارات کشور در ادامه با اشاره به عملکرد گروهک منافقین در طول 3 دهه انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد: این گروهک تروریستی در دهه اول انقلاب می خواست با جنگ مسلحانه به نظام ضربه بزند، در دهه دوم نیز در کارگزاران انقلاب نفوذ کرد و در دهه سوم در جریان اصلاحات و هم اکنون نیز در جریان انحرافی نفوذ کرده است.

سراج تصریح کرد: بر این اساس جریان انحرافی و جریان اصلاحات نمی توانند بگویند که انقلابی هستند چون به صورت نظام چنگ می زنند. همچنین شما نمی توانید افراد شاخص جریان کارگزاران، جریان اصلاحات و جریان انحرافی را پیدا کنید که یک کلمه درباره منافقین صحبت کرده باشند.

وی با بیان اینکه منافقین همواره در صدد فتنه گری علیه جمهوری اسلامی ایران هستند، گفت: همه اقدامات آنها برای مقابله با مشی دینی ملت مسلمان ایران است بطوریکه در گذشته مردم انقلابی و امروز نخبگان ما را هدف قرار داده اند تا بتوانند مسیر انقلاب را منحرف کنند که انشاءالله نخواهند توانست.

سراج خاطر در خصوص شهادت رجایی و باهنر در حادثه 8 شهریور اظهار داشت: منافقین مسئولیت شهادت رجایی و باهنر را رسما بر عهده گرفتند اما اینکه کشمیری چه سابقه ای دارد و چه کسانی او را معرفی کردند تا وارد نخست وزیری شود هنوز در هاله ای از ابهام است.

وی در عین حال تصریح کرد: البته کشمیری توسط بهزاد نبوی به عنوان معاونت اجرایی نخست وزیری معرفی شد.

فرمانده بسیج وزارتخانه ها و ادارات کشور با بیان اینکه شهید قدوسی پرونده کشمیری را بررسی می کرد که نهایتا توسط منافقین به شهادت رسید گفت: همه اطلاعات موجود در دست شهید قدوسی بود و بعد از آن با درخواست دادستان وقت حضرت امام (ره) دستور مختومه شدن پرونده را صادر کردند. ولی امیدواریم در آینده ای نزدیک دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی کشورمان بتوانند سرنخ های تازه ای را از این موضوع پیدا کنند.

سراج با تاکید بر اینکه ارتباط منافقین با سازمان سیا و موساد قطعی است، خاطر نشان کرد: قطعا منافقین در موضوع هسته ای بیشترین خیانت را به ملت ایران کردند به طوریکه با دادن اطلاعات به سرویس های جاسوسی دشمنان موجب ترور دانشمندان هسته ای کشورمان شدند.

وی با بیان اینکه برگزاری چنین یادواره ای موجب بالا رفتن ضریب هوشیاری مردم کشورمان می شود، گفت: سیاسیون کشور با موضع گیری های خود نباید به این عناصر فرصت دهند و دستگاه امنیتی نیز نباید از محافظت نخبگان و دانشمندان کشورمان غفلت کنند و بر این اساس هر کسی وظیفه ای دارد که باید به آن عمل کند تا خسارت های ما در این رابطه کم شود. ضمن اینکه نخبگان هم نباید بی احتیاطی کنند.