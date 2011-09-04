ایجاد خطوط پرواز متنوع نیاز اساسی کرمان است

تیمور امیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ایجاد خطوط پروازی متنوع از جمله نیازهای مبرم کرمان است.

امیری گفت: راه اندازی پروازهای داخلی و خارجی می تواند در توسعه بخش های فرهنگی، اقتصادی و گردشگری استان کرمان نقش اساسی ایفا کند.

وی ضمن اعلام آمادگی اداره کل فرود گاه های کرمان برای همکاری با شرکت های هواپیمایی برای برقراری خطوط جدید پروازی از مبداء کرمان به سایر نقاط ایران وجهان، اظهار داشت: نیروی متخصص و ظرفیت فرودگاهی استان کرمان برای خدمات دهی مطلوب مناسب است.

امیری ادامه داد: در صورت وجود تقاضا تجهیزات و امکانات لازم جهت نشست و برخاست انواع هواپیماهای بدنه بزرگ و کوچک به صورت 24 ساعته وجود دارد.

این مسئول با اشاره به راه اندازی خط پروازی کرمان- استانبول در هفته دولت گفت: این پرواز توسط آژانس های هوایی جنوب شرق و کرمان بالان به صورت چارتر صورت گرفت.

وی با اشاره به استقبال مناسب مردم کرمان از پرواز مذکور گفت: این پرواز تا پایان شهریور ماه سال جاری هر هفته روزهای سه شنبه انجام می شود.

امیری بر لزوم حمایت از راه اندازی سایر خطوط پروازی جدید تاکید کرد و ابراز داشت: راه اندازی سایر مسیرهای پروازی در دستور کار قرار دارد.