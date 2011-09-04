236 دفتر خدمات ارتباطی در خراسان جنوبی فعال است

حسین عنایتی در گفتگو با خبرنگار مهر، از فعالیت 236 دفتر خدمات ارتباطی دراین استان خبر داد و اظهار داشت: از این تعداد 44 دفتر شهری و مابقی دفاتر روستایی هستند.

وی در خصوص تعدادواحدهای پستی فعال در سطح استان، تصریح کرد: هم اکنون تعداد واحدهای اداره کل پست شامل یک اداره کل و مجموعه ستادی از مرکز استان به همراه واحد پستی مربوط به شهرستان بیرجند و واحدهای تجزیه و مبادلات فعال هستند.

عنایتی تعداد ادارات پست شهرستانی را هفت مورد برشمرد و اظهار داشت: در حال حاضر سه دفتر پستی دولت نیز در شهرهای خوسف، مود و خضری دشت بیاض نیز فعالیت دارند.

وی تعداد صندوق های پستی فعال در سطح استان را 233 صندوق مصوب عنوان کرد و بیان داشت: این میزان تقریبا متناسب با نیاز مردم است.

نصب 4900 صندوق پستی شخصی در بیرجند

عنایتی نصب صندوق های پستی(شخصی) درب منازل را از جمله فعالیت اداره کل پست استان برشمرد و افزود: تاکنون تعداد چهار هزار و 900 صندوق پستی شخصی درب منازل نصب شده است.

وی اضافه کرد: طی قراردادی که با پیمانکار مربوطه منعقد شده مقرر است، طی یک دوره زمانی کلیه اماکن و منازل مسکونی مردم به صندوق پستی درب منازل مجهز شوند.

عنایتی با اشاره به مزایا و ضرورت نصب صندوق های پستی درب منازل، بیان کرد: حفظ و حراست از مرسولات مردم مهمترین مزیت این طرح بوده و در برابر شرایط آب و هوایی، مرسولات از جمله قبوض، آگهی ها و اخطاریه ها را مصون نگه خواهد داشت.

به گفته وی همچنین در این راستا برچسب کدپستی 10 رقمی برای هر مکان دارای صندوق چاپ و در محل مشخص شده صندوق نصب شود.

وی ادامه داد: بر اساس مبحث چهارم مقرارات عمومی ساختمان نصب صندوق های پستی درب منازل مخصوصا واحدهای ساختمانی جزو گروه چهار تا هفت این مبحث اجباری است، که پیشنهاد آن به شهرداری بیرجند جهت هدایت متقاضی پروانه ساخت داده شده است.

نصب 25هزار فقره کدپستی دو رقمی در استان

عنایتی عنوان کرد: تعداد پلاک های منصوب 10 رقمی در سطح استان تاکنون را 25 هزار و 753 فقره درب اماکن اعم شهری و روستایی بوده است.

مدیرکل پست خراسان جنوبی در پایان با اشاره به میزان اعتبار مورد نیاز برای ادامه این طرح، یادآور شد: کلیه مراحل تهیه و نصب پلاک برای هر مکان بسته به نوع پلاک تولیدی و کیفیت آن هزینه ای در پی دارد که در صورت تامین اعتبار توسط شهرداری ها به دیگر اماکن باقی مانده در اسرع وقت اختصاص داده خواهد شد.