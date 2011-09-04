به گزارش خبرنگار مهر، پس از جدایی خسرو حیدری از تیم فوتبال سپاهان اصفهان، مسئولان این باشگاه قصد دارند یک مهاجم خارجی را به جای این بازیکن برای حضور در ادامه مسابقات لیگ برتر ایران و لیگ قهرمانان آسیا به خدمت بگیرند.

البته در حال حاضر فابیو جانواریو، ملادن یانوش و عماد رضا سه بازیکن خارجی تیم سپاهان هستند که یانوش و عمادرضا در پست مهاجم به میدان می‌روند.

علیرضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: پس از جدایی خسرو حیدری، یک مهاجم جدید جذب می‌کنیم تا در مسابقات آینده نیازمان در خط حمله تیم برطرف شود. البته ملیت، سن و مسائل دیگر این بازیکن را پس از قطعی شدن حضورش در ایران اعلام می‌کنیم.

همچنین مدیرعامل باشگاه سپاهان صبح امروز با حضور در باشگاه‌ ذوب‌آهن اصفهان ضمن دیدار و گفتگو با خسرو ابراهیمی مدیرعامل جدید این باشگاه، از سایر بخش‌های این باشگاه هم بازدید کرد.