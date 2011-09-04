  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۰۱

سپاهان یک مهاجم خارجی جذب می‌کند/ دیدار رحیمی با مدیرعامل ذوب‌آهن

سپاهان یک مهاجم خارجی جذب می‌کند/ دیدار رحیمی با مدیرعامل ذوب‌آهن

تیم فوتبال سپاهان اصفهان یک مهاجم خارجی جدید را برای حضور در مسابقات لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا جذب می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از جدایی خسرو حیدری از تیم فوتبال سپاهان اصفهان، مسئولان این باشگاه قصد دارند یک مهاجم خارجی را به جای این بازیکن برای حضور در ادامه مسابقات لیگ برتر ایران و لیگ قهرمانان آسیا به خدمت بگیرند.

البته در حال حاضر فابیو جانواریو، ملادن یانوش و عماد رضا سه بازیکن خارجی تیم سپاهان هستند که یانوش و عمادرضا در پست مهاجم به میدان می‌روند.

علیرضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: پس از جدایی خسرو حیدری، یک مهاجم جدید جذب می‌کنیم تا در مسابقات آینده نیازمان در خط حمله تیم برطرف شود. البته ملیت، سن و مسائل دیگر این بازیکن را پس از قطعی شدن حضورش در ایران اعلام می‌کنیم.

همچنین مدیرعامل باشگاه سپاهان صبح امروز با حضور در باشگاه‌ ذوب‌آهن اصفهان ضمن دیدار و گفتگو با خسرو ابراهیمی مدیرعامل جدید این باشگاه، از سایر بخش‌های این باشگاه هم بازدید کرد.

کد مطلب 1398813

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها