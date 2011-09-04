  1. بین الملل
  2. سایر
۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۳۹

شب گذشته انجام شد؛

تماس تلفنی آیت الله سیستانی با رهبر شیعیان بحرین

تماس تلفنی آیت الله سیستانی با رهبر شیعیان بحرین

دفتر مراجعات شرعی شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین از گفتگوی تلفنی وی با آیت الله سیستانی مرجع عالیقدر شیعیان عراق در شب گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری جمعیت الوفاق بحرین، در این گفتگوی تلفنی آیت الله سیستانی جویای وضعیت سلامتی شیخ عیسی قاسم شد و از پیگیری امور مسلمین جهان به ویژه در بحرین خبر داد.

آیت الله سیستانی با تاکید بر اینکه همواره برای تحول امور مومنان و مسلمانان دعا می کند، از تلاش خود در راستای مسائل مسلمین و وحدت آنان به ویژه در بحرین خبر داد.

از سوی دیگر، رهبر شیعیان بحرین با ابراز خرسندی از اهتمام آیت الله سیستانی به امور مسلمان و به ویژه بحرین طول عمرشان را از خدای متعال خواستار شدند.

کد مطلب 1398815

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها