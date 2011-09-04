تماس تلفنی آیت الله سیستانی با رهبر شیعیان بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری جمعیت الوفاق بحرین، در این گفتگوی تلفنی آیت الله سیستانی جویای وضعیت سلامتی شیخ عیسی قاسم شد و از پیگیری امور مسلمین جهان به ویژه در بحرین خبر داد.

آیت الله سیستانی با تاکید بر اینکه همواره برای تحول امور مومنان و مسلمانان دعا می کند، از تلاش خود در راستای مسائل مسلمین و وحدت آنان به ویژه در بحرین خبر داد.

از سوی دیگر، رهبر شیعیان بحرین با ابراز خرسندی از اهتمام آیت الله سیستانی به امور مسلمان و به ویژه بحرین طول عمرشان را از خدای متعال خواستار شدند.