صفهای طولانی مقابل معاونت آموزشی دانشگاه تهران/ مصائب یک جابجایی

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان و حتی فارغ التحصیلان دانشگاه تهران حتی برای پیش پا افتاده ترین امور آموزشی خود مجبورند در این صفها نوبت نامعلوم خود را انتظار بکشند.
حدود یک هفته است که دانشجویان از 8 صبح مقابل ساختمان آموزشی دانشگاه تهران صف می کشند و تا ظهر هیچ جوابی به جز انتظار در صفهای طولانی مدت نمی گیرند.
یکی از دانشجویان دختر که از ساعت 8:30 دقیقه صبح در انتظار بود تا نوبتش شود در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حتی اسمهایمان را برای در نوبت قرار گرفتن یادداشت کردند. برایشان مهم نیست از چه ساعتی در این آفتاب منتظر ایستاده ایم؛ تازه جوابمان را هم از پشت پنجره می دهند و اجازه ورود به اتاقهای مسئولان را نمی دهند.
صفی که در این عکس مشاهده می شود از پیاده رو واقع در خیابان انقلاب شروع شده تا به داخل ساختمان آموزشی دانشگاه می رسد و در نهایت به پنجره های میله ای ختم می شود که حجمی از مراجعان را مقابل خود جمع کرده است
پنجره بخشی از معاونت آموزشی دانشگاه تهران
یکی دیگر از دانشجویان دانشگاه تهران نیز که از ساعت 8:45 دقیقه صبح کنار نرده های ساختمان آموزشی دانشگاه تهران مقابل نور مستقیم خورشید در انتظار است تا حداقل بتواند به داخل ساختمان راه یابد، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: من فقط می خواهم یک شماره نامه بگیرم و کار دیگری ندارم، اما متاسفانه می بینید از ساعت 8 صبح همه ما در این صف معطل هستیم.
وی ادامه داد: مگر مسئولان آموزشی دانشگاه تهران اعلام نکردند این نابسامانیها با جابجایهایی که صورت گرفته دیگر وجود ندارد، پس چرا بعد از گذشت 10 روز هنوز باید جوابمان این صفهای طولانی باشد.
مهدی قمصری - معاون آموزشی دانشگاه تهران چندی پیش از روند جابجایی و انتقال حوزه مدیریتی خود به سازمان مرکزی این دانشگاه خبر داده و به خبرنگار مهر اعلام کرده بود که تمام بخشهای معاونت آموزشی دانشگاه تهران از شنبه 5 شهریورماه پاسخگوی کامل مراجعان خواهد بود.
وی همچنین هدف از این تغییر را واگذاری امور اجرایی و خدماتی به پردیسها و دانشکده ها اعلام و اضافه کرد: با توجه به ساختار معاونت آموزشی برای جلوگیری از تمرکزگرایی در این بخش، امور اجرایی و خدماتی به صف سپرده می شود و امور نظارت و ارزیابی همچنان در حوزه معاونت آموزشی پیگیری می شود.
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