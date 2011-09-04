صفهای طولانی مقابل معاونت آموزشی دانشگاه تهران/ مصائب یک جابجایی

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان و حتی فارغ التحصیلان دانشگاه تهران حتی برای پیش پا افتاده ترین امور آموزشی خود مجبورند در این صفها نوبت نامعلوم خود را انتظار بکشند.

حدود یک هفته است که دانشجویان از 8 صبح مقابل ساختمان آموزشی دانشگاه تهران صف می کشند و تا ظهر هیچ جوابی به جز انتظار در صفهای طولانی مدت نمی گیرند.

یکی از دانشجویان دختر که از ساعت 8:30 دقیقه صبح در انتظار بود تا نوبتش شود در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حتی اسمهایمان را برای در نوبت قرار گرفتن یادداشت کردند. برایشان مهم نیست از چه ساعتی در این آفتاب منتظر ایستاده ایم؛ تازه جوابمان را هم از پشت پنجره می دهند و اجازه ورود به اتاقهای مسئولان را نمی دهند.

صفی که در این عکس مشاهده می شود از پیاده رو واقع در خیابان انقلاب شروع شده تا به داخل ساختمان آموزشی دانشگاه می رسد و در نهایت به پنجره های میله ای ختم می شود که حجمی از مراجعان را مقابل خود جمع کرده است

پنجره بخشی از معاونت آموزشی دانشگاه تهران

یکی دیگر از دانشجویان دانشگاه تهران نیز که از ساعت 8:45 دقیقه صبح کنار نرده های ساختمان آموزشی دانشگاه تهران مقابل نور مستقیم خورشید در انتظار است تا حداقل بتواند به داخل ساختمان راه یابد، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: من فقط می خواهم یک شماره نامه بگیرم و کار دیگری ندارم، اما متاسفانه می بینید از ساعت 8 صبح همه ما در این صف معطل هستیم.

وی ادامه داد: مگر مسئولان آموزشی دانشگاه تهران اعلام نکردند این نابسامانیها با جابجایهایی که صورت گرفته دیگر وجود ندارد، پس چرا بعد از گذشت 10 روز هنوز باید جوابمان این صفهای طولانی باشد.

یک دانشجوی دیگر در پاسخ به مهر درباره نتیجه تغییر ساختار معاونت آموزشی دانشگاه تهران گفت: ما هم شنیده ایم این جابجایی ها به زودی اوضاع نابسامان معاونت آموزشی را تغییر می دهد و امیدواریم هر چه زودتر این اتفاق بیفتد.

دانشجوی دیگری به مهر گفت: من فقط می خواهم یک تاییدیه تحصیلی بگیرم اما ساعتهاست با این صف طولانی که البته کسی هم پاسخگوی هیچ کدام از این دانشجویان نیست، مواجه هستم.

این دانشجو اضافه کرد: خدا را خوش می آید ما در این صف طولانی در این گرما منتظر باشیم و مدیران آموزشی یک ساعت را به ناهار اختصاص دهند؟

در این صف طولانی البته دانشجویان خارجی هم حضور داشتند که پا به پای دانشجویان ایرانی در انتظار جواب گرفتن از پنجره شلوغ و بهم ریخته معاونت آموزشی تغییر ساختار یافته دانشگاه تهران بودند.

به گزارش مهر، پیش از این نیز معاونت آموزشی دانشگاه تهران به دلیل جابجایی ها و تغییر ساختار به مدت یک ماه تنها پاسخگوی بخش کوچکی از مراجعه کنندگان از جمله دانش آموختگان بود و پاسخگویی تمام دانشجویان را در بر نمی گرفت که معاون آموزشی دانشگاه از پاسخگویی معاونت آموزشی به تمام دانشجویان از 5 شهریورماه خبر داد.