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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۳۱

خاکستانی در گفتگو با مهر:

طرح های ابتکاری انجمن اولیاء و مربیان گناباد به مرحله کشوری راه یافت

طرح های ابتکاری انجمن اولیاء و مربیان گناباد به مرحله کشوری راه یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش گناباد گفت: طرح های ابتکاری انجمن اولیاء و مربیان این شهرستان به مرحله کشوری راه یافت.

احمد خاکستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اعضاء این انجمن طرحها و برنامه هایی را ارائه نموده اند که از بین طرح ها، طرح آموزش و مشاوره خانواده از آموزشگاه اخوت و طرح اجرایی مشارکت اولیاء و مربیان راهنمایی فروزش به مرحله کشوری جشنواره تجارب انجمن اولیاء و مربیان راه یافتند.

وی ضمن تقدیر و تشکر از مدیر و اعضای انجمن این آموزشگاهها گفت:امیدواریم با ایجاد زمینه مناسب و حضور بیشتر اعضای محترم در سطح مدارس شاهد شکوفایی و ارتقاء کیفیت فعالیت ها آموزشی و پرورشی باشیم.

وی اعلام کرد: خوابگاه و ساختمان آموزشی هنرستان فنی شهید عباسپور هر کدام با هزار مترمربع در سه طبقه با اعتبار 6 میلیارد و 700 میلیون ریال از محل اعتبارات نوسازی استان خراسان رضوی به زودی افتتاح می شود.

کد مطلب 1398820

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