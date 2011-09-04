  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۰۱

ریزش ساختمان دو طبقه در تهران/ تکرار گودبرداری غیر اصولی

ریزش ساختمان دو طبقه در تهران/ تکرار گودبرداری غیر اصولی

گودبرداری غیر اصولی و ناایمن بار دیگر حادثه ساز شد اما هیچ گونه تلفات جانی نداشت و تنها خسارت مالی بر جا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، گودبرداری ناایمن در قطعه زمینی در خیابان تاجیک در حاشیه بزرگراه محلاتی باعث شد تا ساختمان دو طبقه مجاور آن دچار ریزش آوار شود.

بر اساس این گزارش، در پی این حادثه ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بلافاصله گروه نجات 9 آتش نشانی را به محل اعزام کرد.

در این حادثه ساختمان دو طبقه به وسعت 100 مترمربع دچارآوارشده بود که نجاتگران با قطع کردن جریان برق و گاز عملیات آواربرداری و جستجو را آغار کردند. پس از انجام بررسیهای لازم و حضور مالک ساختمان مشخص شد هنگام رخداد حادثه خوشبختانه کسی در ساختمان نبوده بنابراین نجاتگران با رسیدن عوامل شهرداری به محل حادثه و ارائه تذکرات ایمنی لازم به پیمانکار قطعه زمین گودبرداری شده به ماموریت خود پایان دادند.

گودبرداری غیر اصولی و توجه نکردن به هشدارها و اصول ایمنی باعث رخداد این حادثه شده است.

کد مطلب 1398821

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها