ریزش ساختمان دو طبقه در تهران/ تکرار گودبرداری غیر اصولی

به گزارش خبرگزاری مهر، گودبرداری ناایمن در قطعه زمینی در خیابان تاجیک در حاشیه بزرگراه محلاتی باعث شد تا ساختمان دو طبقه مجاور آن دچار ریزش آوار شود.

بر اساس این گزارش، در پی این حادثه ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بلافاصله گروه نجات 9 آتش نشانی را به محل اعزام کرد.

در این حادثه ساختمان دو طبقه به وسعت 100 مترمربع دچارآوارشده بود که نجاتگران با قطع کردن جریان برق و گاز عملیات آواربرداری و جستجو را آغار کردند. پس از انجام بررسیهای لازم و حضور مالک ساختمان مشخص شد هنگام رخداد حادثه خوشبختانه کسی در ساختمان نبوده بنابراین نجاتگران با رسیدن عوامل شهرداری به محل حادثه و ارائه تذکرات ایمنی لازم به پیمانکار قطعه زمین گودبرداری شده به ماموریت خود پایان دادند.

گودبرداری غیر اصولی و توجه نکردن به هشدارها و اصول ایمنی باعث رخداد این حادثه شده است.