سیل به 970واحد مسکونی بقمچ در چناران خسارت وارد کرد

مجید نجاتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از این تعداد 827 واحد مسکونی خسارتی زیر 50 درصد، 128 واحد مسکونی بین 50 تا 80 درصد و 15 واحد مسکونی به صورت صد درصد تخریب شده اند.

وی افزود: تمام واحدهای مسکونی خسارت دیده به دلیل قدمت و فرسوده بودن امکان تعمیر در آن وجود ندارد و باید کلا تخریب و بازسازی شود.

وی ادامه داد: سیل دوم شهریور ماه سال جاری در دهستان بقمچ شهرستان چناران علاوه برتلفات جانی و خسارت به مزارع و باغات خسارت زیادی به واحدهای مسکونی بقمچ، گاش، گاه، اندیشش و کلاته گاه وارد کرده که شدت زیاد باران و سیل و آب گرفتگی معابر روستا و همچنین قدیمی بودن و فرسوده بودن خانه های مسکونی باعث خسارت به تمامی واحدهای مسکونی روستایی شود.

نجاتی بیان داشت: تشکیل ستاد بازسازی مناطق سیل زده و تخصیص اعتبارات جهت آوار برداری و همچنین تسهیلات مسکن روستایی و کمکهای بلاعوض از مهمترین اقداماتی است که باید قبل از شروع سرما در منطقه فراهم شود.

رئیس بنیاد مسکن چناران افزود: با توجه به کوهستانی بودن منطقه و همچنین محدودیت فضا برای احداث مسکن باید واحدهای مسکونی قدیمی و غیر قابل استفاده تخریب، آوار برداری و مجددا در محل آن واحدهای مسکونی مقاوم ساخته شود.

وی اظهار داشت: کوهستانی بودن منطقه و سردسیر بودن آن امکان کار را برای ما سلب خواهد کرد لذا باید قبل از سرد شدن منطقه عملیات اجرایی شروع شود.

نجاتی ادامه داد: مشارکت و همکاری مردم در این امر جهت تشکیل پرونده و تخلیه واحدهای قدیمی و در اختیار قرار دادن آن جهت بازسازی کمک شایانی به پیشرفت بازسازی خواهد داشت و جهت ساخت نیاز به اعتبار و همکاری و مشارکت مردم است.