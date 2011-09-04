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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۹:۳۱

بزرگترین بلوار کرج بهسازی می شود

بزرگترین بلوار کرج بهسازی می شود

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر منطقه 5 شهرداری کرج از اختصاص چهار میلیارد ریال به بهسازی بلوار شهید بهشتی کرج به عنوان بزرگترین بلوار این شهر خبر داد.

حسین صدرایی در گفتگو با خبرنگار مهر، این امر را جهت رفع معضلات و اقدامات زیرساختی مهم ارزیابی کرد و افزود: این مهم با توجه به عبور و مرور شهروندان و به تبع تردد وسایل نقلیه در این بلوار حد فاصل 45 متری گلشهر تا سه را گوهردشت انجام می شود.

وی افزود: برای اجرای این طرح رقمی بالغ بر چهار میلیارد ریال اختصاص یافته است.

این مسئول با بیان اینکه بهسازی و همسطح سازی معابر در دستور کار شهرداری قرار دارد،بر وجود معابر اصلاح نشده در سطح شهر اذعان کرد و افزود: این امر مشکلات متعددی را برای شهروندان به ویژه معلولان و کهنسالان ایجاد کرده و موجب گلایه این قشر نیز شده است که در این راستا مدیریت منطقه 5 با تمام توان سعی در رفع مشکلات موجود دارد.
 
صدرایی، بر بهسازی و آسفالت معابر این منطقه و ضرورت انجام این مهم به منظور تامین حداکثری رفاه شهروندان تاکید کرد و گفت:این امر با جدیت از سوی مدیریت منطقه پیگیری می شود.
 
وی در ادامه از تدوین برنامه های شهرداری منطقه 5 کرج مبنی بر مشخص شدن اولویتهای مهم و مورد نیاز شهر خبرداد و گفت: طبق اولویتهای مشخص شده و بر مبنای نیازسنجی های صورت گرفته مشکلات منطقه به ترتیب اهمیت برطرف خواهد شد.
 
صدرایی همچنین بر کاهش هزینه ها همزمان با افزایش سرعت و کیفیت اجرای پروژه های عمرانی تاکید کرد و گفت: برای تحقق این مهم از تمام ظرفیت و پتانسیل های موجود بهره خواهیم برد.
کد مطلب 1398826

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