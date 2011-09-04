بزرگترین بلوار کرج بهسازی می شود

حسین صدرایی در گفتگو با خبرنگار مهر، این امر را جهت رفع معضلات و اقدامات زیرساختی مهم ارزیابی کرد و افزود: این مهم با توجه به عبور و مرور شهروندان و به تبع تردد وسایل نقلیه در این بلوار حد فاصل 45 متری گلشهر تا سه را گوهردشت انجام می شود.

وی افزود: برای اجرای این طرح رقمی بالغ بر چهار میلیارد ریال اختصاص یافته است.

این مسئول با بیان اینکه بهسازی و همسطح سازی معابر در دستور کار شهرداری قرار دارد،بر وجود معابر اصلاح نشده در سطح شهر اذعان کرد و افزود: این امر مشکلات متعددی را برای شهروندان به ویژه معلولان و کهنسالان ایجاد کرده و موجب گلایه این قشر نیز شده است که در این راستا مدیریت منطقه 5 با تمام توان سعی در رفع مشکلات موجود دارد.

صدرایی، بر بهسازی و آسفالت معابر این منطقه و ضرورت انجام این مهم به منظور تامین حداکثری رفاه شهروندان تاکید کرد و گفت:این امر با جدیت از سوی مدیریت منطقه پیگیری می شود.

وی در ادامه از تدوین برنامه های شهرداری منطقه 5 کرج مبنی بر مشخص شدن اولویتهای مهم و مورد نیاز شهر خبرداد و گفت: طبق اولویتهای مشخص شده و بر مبنای نیازسنجی های صورت گرفته مشکلات منطقه به ترتیب اهمیت برطرف خواهد شد.

صدرایی همچنین بر کاهش هزینه ها همزمان با افزایش سرعت و کیفیت اجرای پروژه های عمرانی تاکید کرد و گفت: برای تحقق این مهم از تمام ظرفیت و پتانسیل های موجود بهره خواهیم برد.