اتوبوسرانی به ساکنان شرق تهران تسهیلات ویژه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی شادالوئی با اعلام این مطلب گفت: شرکت واحد اتوبوسرانی منطقه آمادگی کامل جهت اعزام به مکانهای پر ازدحام در روزهای نخستین آغاز سال تحصیلی را دارد.

وی با اشاره به مطالعه مسیرهای اتوبوسرانی قبل از مهر افزود: اتوبوسهای دارای نقص فنی نیز قبل از بازگشایی مدارس شناسایی می شوند.

شادالوئی گفت: ستاد مهر در تلاش است با کاهش زمان تاخیر و زمان جلوگیری از تراکم ترافیکی در نقاط بحرانی، امنیت عبور دانش آموزان و دانشجویان را در روزهای نخستین آغاز سال تحصیلی تامین نماید.

وی با اشاره به نقاط بحرانی و گره های ترافیکی در سطح منطقه افزود: جلوگیری از افزایش آلودگی هوا، کاهش زمان سفرهای آموزشی با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، افزایش کارآیی و بهره گیری از حداکثر ظرفیت حمل و نقل عمومی از جمله اهداف طرح ستاد مهر در شرق تهران است.

شادالوئی در ادامه به شناسایی مدارسی که در محورهای اصلی واقع شده اند، عنوان داشت: نصب انواع پلاکاردهای تبلیغی و آموزشی در ارتباط با بازگشایی مدارس، بازدید ادواری و برنامه ریزی شده از شبکه معابر در خصوص رفع معضلات مربوط به سد معبر، تهیه بروشور آموزشی و توزیع آن در مدارس سطح منطقه، اجرای خط کشی معابر و اجرای آزمایشی قبل از باز گشایی مدارس از جمله عملکردهای معاونت حمل و نقل و ترافیک به مناسبت شروع سال تحصیلی است.

وی با تاکید بر تشکیل جلسات هماهنگی با مدیران مدارس گفت: توزیع بروشورهای دریافتی از معاونت حمل و نقل و ترافیک بین دانش آموزان و اولیاء، هماهنگی در خصوص سرویس مدارس و... از جمله فعالیت ستاد آموزش و پرورش در مهر ماه سال جاری است.

شادالوئی به استقرار مامورین و گشتهای ترافیکی در سطح منطقه اشاره کرد و افزود: کنترل دقیق و اعمال مقررات در خصوص طرحهای محدودیت ترافیک، پیش بینی افزایش اکیپهای ویژه پلیس به منظور رفع سد معبرهای ناشی از تصادفات، پارکهای دوبله و... از جمله وظایف پلیس راهور در مهر ماه است.