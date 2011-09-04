مردم لیبی برای فروش بهتر نفت به غرب انقلاب نکردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی دبیر نخستین اجلاس بین‌المللی بیداری اسلامی امروز یکشنبه در نشست خبری که در مرکز همایش‌های سازمان صدا و سیما برگزار شد، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به ثمر دادن انقلاب‌ها در کشورهای مهم مانند مصر، تونس و لیبی آیا فکر می‌کنید که بیداری اسلامی در منطقه رو به افول خواهد گذاشت، گفت: معتقدم انقلاب کردن مهم است اما از آن مهمتر حفظ دستاوردهای انقلاب است.

وی افزود: اگر در تاریخ 32 ساله جمهوری اسلامی نگاهی بیاندازید با فراز و نشیب‌های زیادی روبرو خواهیم شد که این ملت با رهبری‌های امام راحل و مقام معظم رهبری و عنایت ویژه خداوند پشت سر گذاشتند.

مشاور امور بین‌الملل رهبر معظم انقلاب با تاکید بر اینکه تاریخ بیداری اسلامی 200 سال سابقه دارد و تحولات اخیر نیز ناشی از درس گرفتن از همین تاریخ است، گفت:‌ مردم کشورهای منطقه تهدیدها و مخاطراتی را پیش رو دارند. شاهد هستیم مردم لیبی با دادن تعداد زیادی شهید توانستند دیکتاتور 42 سالها این کشور را سرنگون کنند اما بلافاصله در یکی از کشورهای اروپایی اجلاسی تشکیل شد تا برای آینده لیبی اقداماتی صورت بگیرد، باید بگوییم این اقدامات هیچ ربطی به کشورهای اروپایی ندارد و خواهیم دید که مردم لیبی و دیگر کشورها در آینده برای حفظ دستاوردهای انقلاب خودشان اثرگذار خواهند بود.

دبیر نخستین اجلاس بین‌المللی بیداری اسلامی با تاکید بر اینکه حفظ دستاوردهای انقلاب مردم منطقه از گزند افرادی که می خواهند در این کشورها مداخله‌ کنند و انقلاب‌ها را به انحراف بکشانند بسیار مهم است، گفت: هم اکنون شاهد هستیم گویی که مردم لیبی انقلاب کردند تا فرانسوی‌ها و اروپایی‌ها نفت لیبی را بهتر غارت کنند که این شیطنت بسیار بزرگی است.

ولایتی افزود:‌ مردمی که در لیبی زندگی می‌کردند به خاطر ارزش‌های اسلامی انقلاب کردند نه اینکه ببینند چگونه می‌توان با کمپانی های نفتی قرارداد بست.

وی همچنین تاکید کرد: حفظ دستاوردهای انقلاب‌های منطقه بسیار مهم است.

دبیر نخستین اجلاس بین‌المللی بیداری اسلامی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر چشم انداز آینده تحولات در کشورهایی مانند لیبی، مصر، بحرین و یمن گفت: چشم اندازی که ما از این تحولات می‌بینیم این است که بدون تردید آینده لیبی، یمن، مصر و تونس و بحرین غیر از آن چیزی خواهد بود که در گذشته و یا تا به حال بوده است.