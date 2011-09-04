به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر ایران با در اختیار داشتن بیش از 13 هزار کیلومتر خطوط لوله انتقال نفت خام و فرآورده های نفتی شامل سه هزار و 831 کیلومتر خط لوله نفت و 8 هزار و 860 کیلومتر خط لوله انتقال فرآورده نفتی یکی از بزرگترین شبکه های انتقال سوخت مایع منطقه خاورمیانه را در اختیار دارد.

مطابق با اهداف کلان برنامه پنجم توسعه وسعت شبکه خطوط لوله انتقال نفت ایران تا پایان سال 1393 به حدود پنج هزار و 540 کیلومتر و شبکه انتقال فرآورده های نفتی ایران به بیش از 11 هزار کیلومتر افزایش می یابد.



فردا دوشنبه 14 شهریور ماه خط لوله انتقال تبریز به میاندوآب به عنوان یکی از بزرگترین خط لوله جدید انتقال فرآورده های نفتی کشور به طور رسمی در مدار بهره برداری قرار می گیرد.

برای ساخت این خط لوله انتقال سوخت مایع در مجموع حدود چهار میلیون دلار سرمایه گذاری شده است که با بهره برداری از آن ظرفیت انتقال بنزین، گازوئیل و نفت سفید در غرب کشور روزانه به میزان 65 هزار بشکه افزایش می یابد.

این خط لوله 14 اینچی انتقال فراورده های نفتی از وسعتی حدود 163 کیلومتر برخوردار است که در مسیر آن، یک واحد تلمبه خانه برقی در مرکز انتقال نفت تبریز، 2 واحد پایانه در میاندوآب و مراغه ساخته شده است.

این خط لوله جدید انتقال فرآورده های نفتی از تلمبه خانه تبریز در حاشیه پالایشگاه تبریز آغاز و در پایانه میاندوآب پایان می یابد و در طول مسیر، خط لوله موجود مراغه به طول 11 کیلومتر از آن خط تغذیه می شود.

کاهش تردد روزانه 510 دستگاه نفتکش در مسیر جاده های کشور، کاهش ضایعات زیست محیطی، امکان سوخت رسانی به مناطق دوردست و صعب العبور، کاهش مصرف سوخت و استهلاک ناوگان حمل و نقل سوخت از مهم ترین مزیتهای اقتصادی و زیست محیطی این پروژه نفتی است.

همزمان با فرا رسیدن هفته دولت بیش از 540 کیلومتر خط لوله جدید انتقال نفت و فرآورده های نفتی در بخشهای مختلف کشور در مدار بهره برداری قرار گرفته است.