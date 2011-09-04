بهمن رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در نشستی که روز گذشته با حضور دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک، غلامرضا ابراهیمی، در محل این کمیته برگزار شد در خصوص تنظیم برنامه، زمانبندی تمرینات و نیز نوع طراحی تمرینات بحث و تبادل نظر شد. در این نشست که در آن مربیان دو و میدانی کشور نیز حضور داشتند در خصوص برگزاری اردوها، مسابقات برون مرزی، مسابقه جایزه بزرگ که در همین ماه در مجموعه آفتاب انقلاب برگزار می شود و نیز مسابقات آیواس امارات صحبت شد.

رئیس انجمن دو و میدانی معلولان با بیان اینکه ابراهیمی نظر مساعدی بر روی رشته مدال آور دو و میدانی دارد، افزود: آقای ابراهیمی گفت که مشکلات را برطرف می کنند تا رشته مدال آور دو و میدانی بتواند در لندن به نتایج خوبی دست پیدا کند. ما تا آغاز این بازی ها 47 هفته زمان داریم و سعی می کنیم در این مدت، با آمادگی صد در صد در رقابت ها حضور پیدا کنیم. اما آنچه واضح است این است که اگر تامین اعتبارات شود من قول می دهم نتایج بهتری نسبت به پکن کسب کنیم.

رضایی در پایان با اشاره به اینکه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی هنوز پاداش های بازی های پاراآسیایی گوانگجو را به آنها نداده، اظهار داشت: این موضوع بارها عنوان شده اما گویا قرار نیست در خصوص آن کاری صورت بگیرد. ورزشکاران ما خوشبختانه موفق شده اند اگرچه با تاخیر به پاداش های خود برسند اما در این میان هنوز پاداش مربیان و سرپرستان تیم ها به آنها پرداخت نشده که این موضوع می تواند بر روی انگیزه های کاری آنها تاثیر منفی بگذارد.