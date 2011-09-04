21 هزار شناسنامه مکانیزه در گلستان صادر شد

سیف الله ابوترابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 15 هزار و 791 نسخه از این شناسنامه ها برای نوزادان صادر شده است.

وی اظهار داشت: همچنین در این مدت شش هزار فقره شناسنامه نیز تعویض شده است.

ابوترابی افزود: به هر کسی که قصد تغییر در شناسنامه داشته باشد مانند تغییر نام یا تغییر عکس، شناسنامه طرح جدید داده می شود.

وی گفت : از ابتدای سال آینده با فراخوان عمومی تغییر همه شناسنامه ها آغاز خواهد شد.

مدیرکل ثثبت احوال گلستان گفت: شناسنامه های طرح جدید مشابه گذرنامه است، روکش امنیتی دارد و نوشته های آن تایپی است.