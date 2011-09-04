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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۰۱

ابوترابی:

21 هزار شناسنامه مکانیزه در گلستان صادر شد

21 هزار شناسنامه مکانیزه در گلستان صادر شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل ثبت احوال گلستان از صدور بیش از 21 هزار شناسنامه طرح جدید و مکانیزه در پنج واه اول سالجاری در استان خبر داد.

سیف الله ابوترابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 15 هزار و 791 نسخه از این شناسنامه ها برای نوزادان صادر شده است.

وی اظهار داشت: همچنین در این مدت شش هزار فقره شناسنامه نیز تعویض شده است.

ابوترابی افزود: به هر کسی که قصد تغییر در شناسنامه داشته باشد مانند تغییر نام یا تغییر عکس، شناسنامه طرح جدید داده می شود.
 
وی گفت : از ابتدای سال آینده با فراخوان عمومی تغییر همه شناسنامه ها آغاز خواهد شد.
 
مدیرکل ثثبت احوال گلستان گفت: شناسنامه های طرح جدید مشابه گذرنامه است، روکش امنیتی دارد و نوشته های آن تایپی است.
کد مطلب 1398832

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