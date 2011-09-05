عباس عباسی هنرمند ایثارگر به خبرنگار مهر گفت: فضای شهر و زیباسازی آن، امری سلیقه‌ای شده است. به هیچ وجه بافت شهری امروز با مسائل هنری و معنوی ما همخوانی ندارد. متاسفانه آثاری که در این زمینه دیده می‌شود در حد کار مدرسه‌ای است.

وی ادامه داد: اگر هنرمندان خارجی به کشور ما بیایند، از این آثار چیزی نخواهند آموخت و رهاوردی برای کشور خودشان نخواهند داشت. این در حالی است که بخش از دنیای هنر امروز مدیون هنر ایرانی اسلامی ما است.

عباسی با بیان اینکه جمع‌بندی هنری در آثار شهری دیده نمی‌شود، ابراز کرد: در کشورهایی که به لحاظ فرهنگی، غنی هستند، آثار هنری ارزشمند و تاثیرگذاری را شاهد هستیم اما ما در کشورمان از هنر و میراث گذشتگان‌مان نتوانسته‌ایم بهره ببریم و آثاری که به عنوان هنر امروزمان در سطح شهر ارائه شده است، ایجاد دلزدگی در میان شهروندان ایجاد می‌کند.

این نقاش با اشاره به اینکه ناهماهنگی‌های زیادی در عناصر بصری شهر دیده می‌شود، ابراز کرد: سازمان زیباسازی شهر تهران باید برنامه‌ریزی و اجرای مسائل هنری شهر را در اختیار نهادهای فرهنگی و هنرمندان برجسته قرار دهد و از بودجه‌ای که در اختیار دارد نباید به صورت سلیقه‌ای بهره‌برداری کند.

وی در ادامه بیان کرد: در نقاشی‌های دیواری شهر تهران، ناهمگونی فضا با فرهنگ شهروندان دیده می‌شود و دیوارها از وجود آثار کم‌ارزش هنری آسیب دیده‌اند. به عنوان مثال در میدان ولیعصر یک اثر نگارگری کشیده شده است که بسیار زیبا است و خبرنگاران و شخصیت‌های خارجی زیادی در کنار این دیوار ایستاده‌اند و عکس گرفته‌اند. اما کمی آنسوتر نقاشی شهدای کنسولگری ایران در افغانستان روی دیوار کشیده شده است که چهره این شهدا، بسیار معمولی است و هیچ حسی را به مخاطب منتقل نمی‌کنند.

عباس با بیان اینکه شهر ما با شلوغی بصری موجود، فضای خوشایندی ندارد، ابراز کرد: ما با استفاده از طرح‌های اصولی نخبگان هنری‌مان در زمینه هنرهای ارزشمندی همچون نگارگری می‌توانیم فضایی دلنشین در شهر برای شهروندان فراهم کنیم. از آنجا که مردم ما، مومن و مسلمان هستند، باید از آثاری که با حال و هوای اسلامی و عرفانی همراه است، استفاده کنیم که نگارگری این ویژگی را دارا است. هنرمندان ارزشمند و توانایی هم در این زمینه فعالیت می‌کنند که لازم از هنر آنان استفاده کنیم.

این هنرمند نقاش که سابقه قهرمانی در مسابقات پاراالمپیک را نیز دارد، در ادامه بیان کرد: در عصر پیچیده و سیستماتیک ماهواره‌ای امروز که ما مورد هجوم فرهنگ بیگانگان هستیم، باید در آثار هنری‌مان از طبیعت و فرهنگی دینی و ملی‌مان بهره بگیریم. چرا که مردم ما در مواجه با چنین آثاری، شور و نشاط می‌گیرند. هنوز هم کاشی‌های مساجد اصفهان و یزد برای ما لذت‌بخش و زیبا هستند. با این حال می‌بینیم که در فضای پر رفت و آمد ایستگاه‌های مترو تهران، سفال‌هایی ترک‌خورده و خشک رها شده‌اند.