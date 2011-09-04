عملیات سانحه هواپیما در مشهد با سرعت و دقت فرماندهی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی خالدی افزود: در ساعت 2 بامداد هواپیمای ایرباس شرکت هواپیمایی ماهان به شماره پرواز 613 که از ساعت 22:30 دیروز از تهران عازم مشهد مقدس بوده است در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد دچار سانحه شد.

وی افزود: 5 دقیق پس از تماس مسئول حراست این فرودگاه با شماره 115 اورژانس کشور 5 دستگاه آمبولانس به صورت ویژه به محل اعزام شدند و فرماندهی ارائه خدمات و فوریتهای پزشکی را به عهده گرفتند.

خالدی اظهار داشت: خوشبختانه حادثه مذکور تلفات جانی نداشته و 3 مصدوم که دچار ترومای لگن و اندام تحتانی و استرسهای شدید ناشی از حادثه شده بودند برای تکمیل مراحل درمانی به بیمارستان اعزام شده و 8 مجروح نیز به صورت سرپایی درمان و مرخص شدند.