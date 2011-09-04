داوران جشنواره تجسمی جوانان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در رشته نگارگری جلیل جوکار، عسگر مرادی و عبدالله محرمی داوری آثار این جشنواره را بر عهده دارند و احمد وکیلی، احمد خلیلی فرد، علی بیگی‌پرست، غلامعلی طاهری و منوچهر موغاری داوران رشته نقاشی و طراحی جشنواره هستند.

در بخش خوشنویسی محمد تقی فردین تبریزی، احمد پیله‌چی و علی تن آثار هجدهمین جشنوراه بین‌المللی هنرهای تجسمی جوانان را داوری می‌کنند. هجدهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی جوانان در رشته‌های طراحی، نقاشی، ارتباط تصویری، حجم، کاریکاتور، نگارگری، خوشنویسی و عکاسی برای گروههای سنی 15 تا 25 سال 19 تا 23 شهریورماه در گرگان برگزار می‌شود.

جوانان شرکت کننده در طول جشنواره در کارگاههای تخصصی با خلق آثار با یکدیگر رقابت می‌کنند و برگزیدگان هر رشته در پایان جشنواره معرفی می‌شوند.هجدهمین جشنواره بین‌المللی تجسمی جوانان با حضور هنرمندان جوان ایران و دیگر کشورها از سوی مرکز هنرهای تجسمی با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان و موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر 19تا 22 شهریورماه در گرگان برگزار می‌شود.