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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۱۷

حبیبی به مهر خبر داد:

رفسنجان کمترین میزان بارندگی استان کرمان را به خود اختصاص داد

رفسنجان کمترین میزان بارندگی استان کرمان را به خود اختصاص داد

کرمان - خبرگزاری مهر: سرپرست مرکز پیش‌بینی اداره‌ کل هواشناسی کرمان گفت: کمترین میزان بارندگی استان کرمان در رفسنجان روی داده است.

حمیده حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی های اخیر در استان کرمان اظهار داشت: رابر با میزان بارندگی 4.30 میلیمتر بیشترین بارندگی را در کرمان داشته است.

حبیبی میزان بارندگی در رفسنجان و زرند را 4.13 میلیمتر عنوان کرد و ابراز داشت: کمترین میزان بارندگی را در این دو شهرستان شاهد بودیم.

وی گفت: میزان بارندگی در بافت 3.29 میلیمتر و در لاله زار 2.3 میلیمتر گزارش شده است و جزء مناطقی بودند که بیشترین میزان بارندگی را داشته اند.

این مسئول ابراز داشت: پیش بینی می شود ظرف چند روز آینده شاهد بارش پراکنده باران در برخی مناطق جنوبی استان کرمان باشیم.
 

کد مطلب 1398841

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