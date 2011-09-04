رفسنجان کمترین میزان بارندگی استان کرمان را به خود اختصاص داد

حمیده حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی های اخیر در استان کرمان اظهار داشت: رابر با میزان بارندگی 4.30 میلیمتر بیشترین بارندگی را در کرمان داشته است.
حبیبی میزان بارندگی در رفسنجان و زرند را 4.13 میلیمتر عنوان کرد و ابراز داشت: کمترین میزان بارندگی را در این دو شهرستان شاهد بودیم.
وی گفت: میزان بارندگی در بافت 3.29 میلیمتر و در لاله زار 2.3 میلیمتر گزارش شده است و جزء مناطقی بودند که بیشترین میزان بارندگی را داشته اند.
این مسئول ابراز داشت: پیش بینی می شود ظرف چند روز آینده شاهد بارش پراکنده باران در برخی مناطق جنوبی استان کرمان باشیم.
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