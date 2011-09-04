به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد غفاری در جمع مدرسان و اساتید برتر حوزه ازدواج و خانواده برنامه جامع خانواده پایداراظهار کرد: خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی می‌تواند مبنای سعادت و شقاوت انسان‌ها باشد به همین دلیل به عنوان آماج حملات تهاجم فرهنگی شناخته می‌شود و تنها با دیدگاه اسلامی مبنای انسان‌سازی فرد می‌شود.

وی افزود: دلایل فروپاشی خانواده متنوع و متعدد است که به دلیل غفلت اعضای خانواده یا نهادهای آموزشی است، اما آمار نگران کننده طلاق و ازدواج در استان ضرورت توجه به آموزه‌های دینی را غیر قابل انکار می‌کند.

سردار غفاری با بیان این که تئوریهای غربی نمی‌تواند جوابگوی عوامل فروپاشی خانواده باشد، تصریح کرد: تئوریهای غربی اساسا مبنی بر لیبرالیسم و سکولاریسم و اومانیسم است که هیچ نتیجه مطلوبی برای خانواده اسلامی جامعه ما ندارد.

وی یادآور شد: هر چقدر ما از آموزه های اسلامی و روحانیت فاصله بگیریم به همان میزان پایه‌های خانواده متزلزل می‌شود زیرا این امر موجب استحکام خانواده است.

سردار غفاری ادامه داد: یک ریال هزینه کردن برای اندیشه هایی با رویکرد غیر دینی درست نیست چرا که این تئوری‌ها مبتنی بر مسائل خدامحوری و هستی‌شناسی اسلامی نیستند.

مشاور استاندار و مدیر کل امور جوانان خراسان رضوی گفت: وجود یک خانواده سالم زمینه ایجاد یک جامعه سالم را فراهم می کند چه اگر خانواده پایداری نداشته باشیم کالبد زیبای شهر نمی تواند تاثیر به سزایی در حس رضایت مندی فرد داشته باشد.

هادی طالبیان افزود: با توجه به بالارفتن آمار طلاق در سال گذشته برنامه جامع خانواده پایدار در مشهد با حمایت و پشتیبانی استانداری با بودجه قریب به 14.5 میلیارد تومان کلید خورد که در حال حاضر در مرحله عملیاتی آن به سر می بریم و تاکنون نیز استانداری 50 درصد سهم خود را به این امر اختصاص داده است.

طالبیان ادامه داد: تاکنون در این طرح 51 طرح اجرایی به منظور کنترل شاخص ازدواج و طلاق پیش بینی شده است و ما امیدواریم تا در این طرح به ثمره اساسی در حوزه خانواده دست یابیم.

وی با بیان اینکه گسترش نقاط قوت و ضعف یکی از رویکردهای اساسی توسعه ازدواج در اجرای برنامه جامع خانواده پایدار است، تصریح کرد: این طرح به مدت 5 سال در استان اجرا می شود و ما امیدواریم که در این راستا به حداقل آمار طلاق دست یابیم.

طلبیان با اشاره به اینکه دستیابی به ازدواج آگاهانه و بهنگام و آسان جز از طریق هم اندیشی با اساتید و مدیران فرهنگی میسر نمی شود اظهار کرد: ایجاد یک هم افزایی عمیق با مدیران ارشد و اساتید و کارشناسان مجرب در حوزه خانواده می تواند زمینه ساز دستیابی به اهداف بلند مدت برنامه جامع خانواده پایدار دارد.

مدیر برنامه جامع خانواده پایدار استان گفت: اجرای طرح ها بصورت تمام پوششی، حاکمیت بخش رویکرد دینی، بهره گیری از ظرفیت ها و آمادگی های دستگاه ها و سازمان ها تخصصی حوزه ازدواج و طلاق، مشارکت مجموعه ذینفعان حوزه ازدواج و خانواده، ایجاد واحد مطالعات، برنامه ریزی و نظارت و طراحی و اجرای طرح ها در قالب مدل مفهومی و الگوی عملیاتی 6 رویکرد حاکم بر برنامه جامع خانواده پایدار است.

رضا مرویان حسینی افزود: نظر به این که رشته‌های ما در حوزه علوم رفتاری و اخلاقی برای ایجاد یک جامعه سالم کافی نیست و برای گسترش خانواده پایدار متعالی در یک جامعه دینی باید در تمامی ارکان آموزشی رویکرد دینی لحاظ شود.

وی ادامه داد: اصلاح خانواده، نسل و دین و دنیا فقط در سایه درک آموزه‌های دینی میسر است بر این اساس برای اصلاح فرآیند ازدواج و تشکیل خانواده با بهره گیری از ظرفیتها و آمادگی های سازمان ها و موسسات دینی سعی کردیم تا آموزشهای روان شناختی و تربیتی رویکرد دینی داشته باشد.

مرویان حسینی با اشاره به اینکه این برنامه با هدف توسعه ازدواج بهنگام ، آگاهانه و آسان به مرجله عملیاتی رسیده است یاد آور شد : از مجموعه طرح های این برنامه 8 طرح به تصویب رسیده و در مرحله اجرا میباشد که طرح تفصیلی اطلاع رسانی و آموزش پیش از ازدواج برای دانش آموزان دختر پایه سوم دوره متوسطه مدارس خراسان رضوی ، طرح تفصیلی بازآموزی مشاوران مدارس دخترانه دوره متوسطه، طــرح تفصیلی آموزش پیش از ازدواج والدین دانش آموزان دختر پایه سوم دوره متوسطه مدارس استان خراسان رضوی برای ازدواج بهنگام، آگاهانه و آسان فرزندانشان، طرح تفصیلی اطّلاع رسانی و آموزش پیش از ازدواج ویژه دانشجویان مجرد دختر و پسر مؤسّسات و مراکز آموزش عالی استان خراسان رضوی، طرح تفصیلی آموزش پیش ازازدواج جوانان مجرد کانونهای فرهنگی وهنری مساجداستان خراسان رضوی، طرح تفصیلی آموزش و خدمات مشاوره ای به خانواده های حاشیه شهر مشهدبا بهره گیری از ظرفیت های حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، طرح تفصیلی کارگاه هم اندیشی و بازآموزی مدرسان حوزه ازدواج و خانواده استان خراسان رضوی، طرح تفصیلی بازآموزی ائمه جماعت، روحانیون ومبلغین سطح استان خراسان رضوی درزمینه تحکیم بنیان خانواده و اطلاع رسانی و آموزش پیش از ازدواج طلاب مجرد مدارس علمیه استان خراسان رضوی از آن جمله است.

مرویان حسینی با اشاره به این که اصلاح فرآیند ازدواج و طلاق یکی دیگر از رویکردهای اساسی این طرح است اظهار کرد: علاوه بر هم‌پوشانی عظیم افراد در طرح جامع خانواده پایدار، اصلاح فرآیند ازدواج و طلاق با همکاری ادارات کل دادگستری و بهداشت یکی دیگر از ابعاد این طرح است که به دلیل وضعیت استان در عرصه ازدواج و طلاق نیازمند یک حرکت جهادی در این عرصه هستیم.