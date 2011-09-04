بهزاد فراهانی درباره نمایش "خواجه نظام‌الملک" و رویکردهای ملی‌گرایانه این نمایش به خبرنگار مهر گفت: خواجه نظام‌الملک یکی از شخصیت‌های بزرگ و ترور شده تاریخی است. پرداختن به امیر کبیرها، قائم مقام‌‌ها، مصدق‌ها و... از الزامات جامعه فرهنگی و تئاتری ایران است. اما متاسفانه پرداختن به این افراد و کسانی که در قتل‌های گوناگون نابود شده‌اند هیچ‌گاه به درستی صورت نمی‌گیرد چون تحقیقاتی در این زمینه انجام نمی‌شود.

وی ادامه داد: اما پرداختن به شخصیت و فعالیت‌های خواجه نظام در این نمایش به درستی نشان داده شده است نمایش"خواجه ‌نظام الملک" معماری درست و بازیگران نیرومندی دارد. بازی درخشان زنان در این نمایش و همچنین اصغر همت و بازی نقش پیشخدمت بسیار جذاب از کار در آمده است. من پشتیبان تئاتر ملی هستم و به گروه نمایش"خواجه نظام‌الملک" ادای احترام می‌کنم.

فراهانی افزود: اما متاسفانه مدت‌هاست که رویکردهای غلط به تئاتر کشور شده است. تئاترها به جای پرداختن به مضامین ملی و ریشه‌ای به بازی‌های بی‌ریشه، بی تعقل و سوژه‌های تکراری گرایش پیدا کرده‌‌اند. بنابراین فرصت به درام نویسان داده نمی‌شود که به مسائل اصلی ایران بپردازند.

وی خاطر نشان کرد: پرداختن به شخصیت‌هایی مثل نظام الملک ممکن است نسل جوان را جذب نکند. چون ما سلیقه نسل جوان را تغییر داده‌ایم. ما سلیقه جوانان را به سوی تعقل و شناخت تاریخ نبرده‌ایم. این ابتذالی که در بخش تئاتر به وجود آمده باعث سست شدن جایگاه تئاتر ملی شده است.

کارگردان "مریم و مرداویج" گفت: سیاست‌های کلان فرهنگی ما راه درستی را در پیش نگرفته‌اند. مبارزه با اینترنت و ماهواره باعث شده است ما بیشتر به سمت خنداندن مخاطب و همچنین پرداختن به داستان‌های سطحی و دختر و پسری برویم. بنابراین طبیعی است که کسی دوست نداشته باشد مضامین ملی ایرانی را تماشا کند. باید شرایط جامعه تغییر کند.

وی بیان کرد: تلویزیون باید به جای پرداختن به سطح به قلب زندگی مردم رسوخ کند. باید به جای نمایش دست‌های مانیکور شده بازیگران دست‌های زنان زحمت کشیده‌ای را به نمایش گذاشت که در اثر کار و فعالیت سخت پینه‌بسته هستند. باید به عمق زندگی مردم پا گذاشت.

نمایش "خواجه نظام الملک" نوشته و کار شکرخدا گودرزی با بازی اصغر همت، فرزانه نشاط خواه، خسرو احمدی، نسیم ادبی، ایوب آقاخانی، عباس شادروان، افشین زارعی، آذر خوارزمی، صادق توکلی، عبدالرضا فریدزاده، داود مقدادی، نوید گودرزی، محسن بابایی، بهمن امیدواری، مهدی علی‌نژاد و مهدی مصباحی تا 14 شهریور ساعت 18:30 به مدت 120 دقیقه و قیمت بلیت هشت هزار تومان در تالار چهارسو به صحنه می‌رود.