محمدرضا ابوالحسنی تهیه‌کننده و کارگردان مجموعه "این است لبنان" درباره مراحل تولید این مستند به خبرنگار مهر گفت: تاکنون سه قسمت از "این است لبنان" که در هشت قسمت به معرفی لبنان و اتفاقات جنگی این کشور می‌پردازد از شبکه او سیما پخش شده است و در حال تدوین پنج قسمت بعدی هستیم.

وی افزود: مجازر در عربی به معنای قتلگاه است و به جایی می‌گویند که اسرائیل در یک قتل عام غیرنظامی مرتکب جنایت جنگی شده است و مستند ما در سه قسمت نخست سه قتلگاه در لبنان را معرفی کرد که نخستین قتلگاه در روستای "حولا" در جنوب لبنان و هم مرز با فلسطین اشغالی است و در سال 1948 بلافاصله بعد از تشکیل اسرائیل اقدامات فاجعه باری در آن به وقوع پیوست. قتلگاه دوم "عباسیه" در نزدیکی سورف و سومین آن‌ها نیز مربوط به واقعه معروف و اسف بار "صبرا و شتیلا" است که طی آن پنج هزار فلسطینی با همدستی اسراییل و فالانژهای لبنان کشته شده‌اند.



تهیه‌کننده و کارگردان "این است لبنان" با بیان این مطلب که پنج قسمت بعدی به معرفی لبنان می‌پردازد، در این باره اظهار کرد: مناطق دیدنی و جایگاه‌هایی که مقاومت اسلامی داشته‌اند در این پنج قسمت معرفی می‌شوند و ممکن است برای تکمیل معرفی لبنان یک قسمت به این بخش اضافه شود؛ که از این بین سه قسمت از کار مستند محض است و دیگر قسمت‌ها توسط راوی روایت می‌شوند.

ابوالحسنی درباره شرایط کار و فیلمسازی در لبنان تصریح کرد: شرایط پیچیده لبنان مانع از کار با برنامه‌ریزی می‌شود. برای مثال ماجرای خیزش عمومی در کشورهای منطقه ماجرای دادگاه رفیق حریری را تحت شعاع خود قرار داد و این امر باعث بروز برخی ناآرامی ها در طرابلس لبنان در شمال بیروت شد که تمام این رویدادها بسیاری از برنامه‌ریزی‌های ما را دچار مشکل کرد و شرایط نامساعد لبنان که اصلا قابل پیش‌بینی نیست باعث شد با هر اتفاق کوچک سیاسی تصویرداری عقب بیفتد یا زمان آن طولانی شود.



"این است لبنان" برای گروه حماسه و دفاع شبکه اول تولید می‌شود و وحید فرجی، سید روح الله حسینی و محمدرضا ابوالحسنی روایت آن را بر عهده دارند.