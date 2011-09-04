جایزه قلم زرین با هیچ جریانی رودربایستی ندارد

رضا رسولی، دبیر دهمین دوره جشنواره قلم زرین در نخستین اظهارات خود که با خبرنگار مهر در میان گذاشت، با اشاره به آفت‌های پیش روی جشنواره‌های فرهنگی ادبی در کشور از جمله جشنواره قلم زرین بیان داشت: جشنواره‌های قلم زرین ماهیتا دارای فضای رقابتی است تا صاحبان اثر و منتقدان بتوانند در چنین فضایی به معرفی آثار همدیگر در برابرهم بپردازند و با انتخاب آثار برتر به نوعی به فضای رقابتی در این حوزه نیز دامن بزنند.

وی گفت: از این جهت می‌توان این جشنواره‌ها را ستود، اما بسیاری از جشنواره‌های ادبی در کشور ما به دلیل اینکه مسئولین برگزار کننده آن تمایلی به دادن نمره منفی به آن به دلیل عدم توانایی در ایجاد چنین شرایطی ندارند و مایل به تعطیلی آن نیز نیستند، معمولا فاقد هدف و برنامه خاصی بوده و بی هدف به راه خود ادامه می‌دهند.

رسولی ادامه داد: جشنواره ادبی که به نوعی با خودش دارای رودربایستی باشد، جشنواره‌ای موثر و تاثیرگذار نیست. برخی از جشنواره‌های ادبی در کشور ما به دلیل نگاه محافظه‌کارانه خود نتوانسته‌اند ایجاد کننده جریان خاصی در درون جامعه پیرامونی خود باشند؛ در حالی که نیاز ما در حوزه ادبیات، ترسیم آرمان‌هایی است که جامعه ما را می‌سازد و حرکت ما به سمت هنر و ادبیات متعالی نیز بر این مبنا باید هدف‌گذاری شود.

دبیر دهمین جشنواره قلم زرین با اشاره به این جشنواره افزود: جایزه قلم زرین از سر رودربایستی با هیچ جریانی برگزار نمی‌شود، اما این نگرانی وجود دارد که این جایزه رفته رفته از هدف متعالی شکل گرفته بر مبنای آن، فاصله بگیرد.

وی اظهار امیدواری کرد، جشنواره در این دوره بتواند هدف مشخصی که چیزی جز تعالی و رونق ادبیات انقلاب اسلامی نیست را به اندازه وسع خود محقق کند و انجمن قلم نیز به عنوان بزرگ‌ترین تشکل صنفی نویسندگی در کشور ما در راه افزایش ظرفیت تولید چنین آثاری گام بردارد.

رسولی در ادامه با اشاره به نهمین دوره جایزه قلم زرین و انتخاب آثار برتر از میان چند ناشر خاص گفت: واقعیتی به نام ناشر تخصصی در کشورما نباید نادیده گرفته شود. برخی از ناشران ما امروز برای انتشار یک اثر به واقع پایمردی می‌کنند و برخی آثار را منتشر می‌کنند. در ارتباط با جایزه در سال گذشته نیز اگر منظور شماست، مطمئنم تعمدی در کار نبوده است.

وی تاکید کرد: به ماهیت چنین حرکتی نمی‌توان نقد داشت، جز اینکه در فضای نقد صحیح، تحلیلی صحیح داده شود و مثال‌هایی زده شود که فلان اثر دیده نشده است و شرایط پاسخگویی را فراهم کند.

وی همچنین از آغاز فرآیند اجرایی این جایزه طی دو هفته آینده خبر داد.