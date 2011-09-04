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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۳۹

راه اندازی سه رشته جدید مهندسی مواد در واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد

راه اندازی سه رشته جدید مهندسی مواد در واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد

رئیس دانشکده مواد واحد علوم و تحقیقات گفت: راه اندازی مهندسی مواد -شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، نانوتکنولوژی- نانومواد در مقطع کارشناسی ارشد در شورای گسترش بررسی و رشته مهندسی مواد- استخراج فلزات نیز در آینده راه اندازی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جرجانی در خصوص دانشکده مهندسی مواد واحد علوم و تحقیقات گفت: این دانشکده در حال حاضر در مقطع کارشناسی در رشته های مهندسی متالورژی و مواد - متالورژی صنعتی و مهندسی متالورژی و مواد - سرامیک، در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های مهندسی مواد - سرامیک، مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت مواد و مهندسی مواد- جوشکاری و در مقطع دکتری در گرایش های زیر مجموعه مهندسی مواد در حال پذیرش دانشجو است.

رئیس دانشکده مواد واحد علوم و تحقیقات افزود: همچنین درخواست این دانشکده مبنی بر راه اندازی دو رشته مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، نانوتکنولوژی- نانومواد در مقطع کارشناسی ارشد در شورای گسترش آموزش عالی تحت بررسی است این دانشکده قصد دارد رشته مهندسی مواد - استخراج فلزات در مقطع کارشناسی ارشد را در آینده ای نزدیک راه اندازی کند.

جرجانی مهمترین اهداف علمی و چشم انداز این دانشکده در سال 1390 را راه اندازی گرایش های جدید در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، راه اندازی ژورنال تخصصی معتبر، ارتقاء کمی و کیفی مقالات علمی دانشجویان و اعضاء هیئت علمی دانشکده، جذب طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی دانست.

کد مطلب 1398851

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