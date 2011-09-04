راه اندازی سه رشته جدید مهندسی مواد در واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جرجانی در خصوص دانشکده مهندسی مواد واحد علوم و تحقیقات گفت: این دانشکده در حال حاضر در مقطع کارشناسی در رشته های مهندسی متالورژی و مواد - متالورژی صنعتی و مهندسی متالورژی و مواد - سرامیک، در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های مهندسی مواد - سرامیک، مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت مواد و مهندسی مواد- جوشکاری و در مقطع دکتری در گرایش های زیر مجموعه مهندسی مواد در حال پذیرش دانشجو است.

رئیس دانشکده مواد واحد علوم و تحقیقات افزود: همچنین درخواست این دانشکده مبنی بر راه اندازی دو رشته مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، نانوتکنولوژی- نانومواد در مقطع کارشناسی ارشد در شورای گسترش آموزش عالی تحت بررسی است این دانشکده قصد دارد رشته مهندسی مواد - استخراج فلزات در مقطع کارشناسی ارشد را در آینده ای نزدیک راه اندازی کند.

جرجانی مهمترین اهداف علمی و چشم انداز این دانشکده در سال 1390 را راه اندازی گرایش های جدید در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، راه اندازی ژورنال تخصصی معتبر، ارتقاء کمی و کیفی مقالات علمی دانشجویان و اعضاء هیئت علمی دانشکده، جذب طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی دانست.