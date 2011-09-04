یک مدرسه در کوهرنگ افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستار خیری اظهار داشت: این مدرسه با بیش از دو میلیارد و 560 میلیون ریال اعتبار به بهره برداری رسیده است.

وی تأکید کرد: مدرسه یاد شده 650 متر مربع ساختمان آموزشی و یک هزار و 20 متر مربع محوطه سازی دارد.

فرماندار کوهرنگ افزود: این مدرسه در روستای دشت زرین کوهرنگ احداث شده است.

خیری تصریح کرد: مدرسه احداثی بنیاد برکت در روستای دشت زرین، از استانداردهای ملی مانند فضای آموزشی و پرورشی، سرویس بهداشتی و استانداردهای ساختمان برخوردار است و با همکاری سازمان نوسازی مدارس کشور احداث شد.