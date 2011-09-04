  1. استانها
  2. بوشهر
۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۰۲

منفرد:

کارخانه های فرآوری خرما در بوشهر سالانه 60 هزار تن محصول تولید می کنند

کارخانه های فرآوری خرما در بوشهر سالانه 60 هزار تن محصول تولید می کنند

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: 43 کارخانه بسته بندی و فرآوری خرما در این استان فعالیت دارند که سالانه بیش از 60 هزار تن محصول تولید می کنند.

نوذر منفرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بخشی از خرمای تولید شده استان علاوه بر فروش در بازار داخلی و صادرات در کارخانه های فرآوری به مارمالاد، شیره، قند و الکل تبدیل می شوند.

وی با اشاره به صادرات خرمای استان بوشهر به خارج از کشور گفت: عمده خرما فرآوری استان پس از بسته بندی به کشورهای حوزه خلیج فارس، هند و پاکستان صادر می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر به مشکلات نخلداران استان بوشهر اشاره کرد و گفت: بسته بندی سنتی، کاهش تقاضای بازار مصرف و کاهش صادرات از جمله مشکلات پیش روی نخلداران برای عرضه خرمای تولیدی در بازار مصرف است.

منفرد با اشاره به آغاز برداشت خرما از هفته پیش در بوشهر گفت: برداشت خرما در سطح 37 هزار و 595 هکتار از نخلستانهای استان بوشهر آغاز و تا آبان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود تا پایان فصل برداشت بیش از 155 هزار تن خرما برداشت شود، افزود: کبکاب، زاهدی، خاصویی، شهابی و شکر عمده ترین گونه های خرمای استان هستند که بیشتر در شهرستانهای دشتستان، تنگستان، دشتی و جم تولید می شوند.

کد مطلب 1398855

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها