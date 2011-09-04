کارخانه های فرآوری خرما در بوشهر سالانه 60 هزار تن محصول تولید می کنند

نوذر منفرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بخشی از خرمای تولید شده استان علاوه بر فروش در بازار داخلی و صادرات در کارخانه های فرآوری به مارمالاد، شیره، قند و الکل تبدیل می شوند.

وی با اشاره به صادرات خرمای استان بوشهر به خارج از کشور گفت: عمده خرما فرآوری استان پس از بسته بندی به کشورهای حوزه خلیج فارس، هند و پاکستان صادر می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر به مشکلات نخلداران استان بوشهر اشاره کرد و گفت: بسته بندی سنتی، کاهش تقاضای بازار مصرف و کاهش صادرات از جمله مشکلات پیش روی نخلداران برای عرضه خرمای تولیدی در بازار مصرف است .

منفرد با اشاره به آغاز برداشت خرما از هفته پیش در بوشهر گفت: برداشت خرما در سطح 37 هزار و 595 هکتار از نخلستانهای استان بوشهر آغاز و تا آبان ادامه دارد.