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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۵۹

کتابت بزرگترین قرآن جهان در خراسان رضوی به توجه مسئولان نیاز دارد

کتابت بزرگترین قرآن جهان در خراسان رضوی به توجه مسئولان نیاز دارد

مشهد - خبرگزاری مهر: استاد برجسته خوشنویسی گفت: کتابت بزرگترین قرآن جهان با بی مهری مسئولان در خراسان رضوی روبرو شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، استاد اسماعیلی قوچانی ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید اعضای شورای اجتماعی محلات از مراحل کتابت بزرگترین قرآن جهان اظهار کرد: در کتابت آثار ارزشمندی چون قرآن، مسئله حفظ کیفیت مطلوب نیازمند توجه فراوانی است که با توجه به اینکه این اثرکتابت نیز بزرگترین و با ارزش‌ترین میراث فرهنگی مذهبی بشریت است اهمیت این مسئله دوچندان می شود.

وی با اشاره به نظر مساعد مسئولان استان به ویژه شخص استاندار برای حمایت مالی از این پروژه ارزشمند قرآنی اظهار داشت: هرچند استاندار از روند کتابت بزرگترین قرآن جهان بازدید داشتند و قول همکاری دادند اما تاکنون کمک مالی قابل توجهی در جهت حمایت از این پروژه صورت نگرفته که امیدوارم مسئولان به وعده های خود جامه عمل بپوشانند.

این استاد برجسته خوشنویسی در ادامه تصریح کرد: برای اجرای هر چه بهتر مراحل تذهیب مربوط به هر جزء این قرآن 10 گرم طلا نیاز است که تا به حال تنها برای سه جزء آن موفق به استفاده از طلا شده ایم.

استاد اسماعیلی قوچانی با بیان اینکه 30 گرم طلای استفاده شده در تذهیب این سه جزء از سوی یک تازه عروس نیکوکار هدیه شده، تاکید کرد: اگر درعملیات تذهیب به جای استفاده از طلا، از رنگ طلا استفاده کنیم کیفیت اثر به خطر افتاده و نهایتا پس از گذشت 100 سال رنگ‌های طلایی آن به سیاهی می‌گراید و این مسئله در شأن این پروژه عظیم و تاریخی نیست.

کتابت بزرگترین قرآن جهان با ابعاد دو متر در یک متر و 75 و وزن 560 کیلوگرم از خرداد ماه سال 88 آغاز شده و تاکنون 20 درصد پیشرفت داشته است که پیش بینی می شود این پروژه تا سال 93 به اتمام برسد.

کد مطلب 1398857

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