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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۲۰:۱۹

در روز تساوی مسی‌ها ؛

بلاژویچ از شکست در نخستین دیدار گریخت

بلاژویچ از شکست در نخستین دیدار گریخت

تیم های فوتبال مس کرمان و مس سرچشمه در دیداری که نخستین حضور نیمه رسمی بلاژویچ بود به تساوی دست یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های قعرنشین مس کرمان و مس سرچشمه ساعت 17 امروز یکشنبه در ورزشگاه شهید باهنر کرمان در یک دیدار دوستانه با یکدیگر بازی کردند که این دیدار در پایان به تساوی یک بر یک انجامید. رسول الهی مقدم در دقیقه 65 برای مس رفسنجان و جورج مراد در دقیقه 88 برای مس کرمان گل زد. در این دیدار بلاژویچ و اصغر شرفی  اولین بازی خود را به عنوان سرمربی تیمهای مس کرمان و مس سرچشمه تجربه کردند.

این بازی در حالی برگزار شد که بلاژویچ از بازیکنانش خواسته  بود که این بازی را جدی گرفته و محکم بازی کنند. وی  پیش از بازی به هر بازیکن گفته که 45 دقیقه فرصت دارید تا خودتان را به من ثابت کنید.

پس از پایان هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر بلاژویچ و اصغر شرفی به عنوان سرمربی تیمهای فوتبال مس کرمان و مس سرچشمه  به ترتیب جایگزین صمد مرفاوی و احمد سنجری شدند.

کد مطلب 1398860

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