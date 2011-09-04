کشف بیش از سه هزار نوشابه انرژی زای قاچاق

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران کلانتری 171 صحن مطهر امام خمینی(ره) روز گذشته موفق به دستگیری یک قاچاقچی کالا و کشف اموال قاچاق از یک خودرو در اتوبان تهران - قم شدند.

بنابراین گزارش، روز گذشته ماموران این کلانتری هنگام گشتزنی در محدوده استحفاظی خود به محموله یک وانت بار مشکوک شده و برای بازرسی خودرو به راننده دستور توقف دادند.

در این گزارش آمده است، با توقف خودرو و راننده، خودرو مورد بازرسی قرار گرفت که طی آن سه هزار و 480 قوطی نوشابه انرژی زای قاچاق کشف شد.

با کشف این مقدار از اموال قاچاق راننده به اتهام حمل کالای قاچاق به کلانتری منتقل شد، اما در بین راه وی سعی داشت با پیشنهاد رشوه به ماموران از دست قانون فرار کند که موفق نشد. مراتب ضمن اعلام به بازرسی پلیس تهران بزرگ، ضمیمه پرونده شده و به همراه متهم به دادسرا ارجاع شد.