اجلاس عمومی مجمع جهانی اهل بیت برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اجلاس عمومی که در سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد، اعضای مجمع جهانی اهل البیت(ع) از کشورهای مختلف نسبت به مسائل مربوطه به گفتگو و تبادل نظر می پردازند و با بازگو کردن مشکلات در جهت پیشبرد رسالت خویش به ارائه راهکار می پردازند.

مجمع جهانی اهل بیت(ع) دارای حدود 550 عضو خارجی و 150 عضو داخلی است که در اجلاس عمومی اخیر حدود 800 نفر شرکت خواهند کرد و میهمانان خارجی از 120 کشور جهان خواهند بود.



با توجه به شرایطی که امسال در جهان اسلام ایجاد شده است موضوعات مختلفی با محوریت " بیداری اسلامی و نقش مجمع جهانی اهل بیت(ع)" در دستور کار قرار گرفته و شرکت کنندگان طی این اجلاس چهار روزه در کمیسیونهای مختلف به بحث و گفتگو می پردازند.

