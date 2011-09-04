به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حمید گورابی در نشست خبری پیش از ظهر امروز یکشنبه با اشاره به برگزاری هفتمین کنگره بین المللی سلولهای بنیادی و دوازدهمین کنگره بین المللی پزشکی تولید، افزود: این دو کنگره به طور همزمان از 16 تا 18 شهریور در سالن همایشهای رازی برگزار می شود.

رئیس پژوهشگاه رویان، محور این کنگره را با محوریت باروری و ناباروری دانست و اظهار داشت: جنین شناسی، آندرولوژی، اپیدمیولوژی، فیزیولوژی و ایمونولوژی باروری، یائسگی، روشهای پیشرفته درمان ناباروی، تصویربرداری در ناباروری، تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی جنین و شبیه سازی و حیوانات ترانس ژن از جمله محورهای این دو نشست علمی است.



وی برگزاری پیش کنگره را از برنامه های این دو کنگره عنوان کرد و یادآور شد: این پیش کنگره ها در حوزه هایی چون هیستروسکوپی، کاربرد سونوگرافی داپلر در بررسی جنین، بی هسته سازی به روش piezo، انجماد شیشه ای بافت تخمدان و تستهای ارزیابی عملکرد اسپرم در ناباروری در روزهای 14 و 15 شهریور ماه برگزار می شود.



گورابی با اشاره به برنامه های هفتمین کنگره بین المللی سلولهای بنیادی، خاطرنشان کرد: در این دوره از برگزاری کنگره سلولهای بنیادی از 12 دانشمند برجسته کشورهای آمریکا، ایتالیا، هند، آلمان، استرالیا، چین، کانادا، ژاپن و انگلیس در حوزه فناوری و زیست شناسی سلولهای بنیادی سخنرانی خواهند کرد.



برندگان جشنواره بین المللی رویان





رئیس پژوهشگاه رویان تعداد طرحهای ارسالی به این دو کنگره را 280 طرح از 44 کشور ذکر کرد و ادامه داد: بیشترین طرحهای تحقیقاتی متعلق به کشورهای آمریکا با 46 طرح، ایران با 34 طرح، هند با 23 طرح، ژاپن با 18 طرح، چین با 17 طرح و ایتالیا با 16 طرح بودند.



گورابی با اشاره به برندگان این دوره از جشنواره خاطر نشان کرد: برندگان از حوزه های ژنتیک و تولید مثل، بیولوژی و فناوری سلولهای بنیادی، ناباروری زنان و تصویربرداری، اپیدمیولوژی و اخلاق پزشکی، جنین شناسی و بیولوژی و فناوری سلولهای بنیادی (طب ترمیمی) انتخاب شدند.



وی با تاکید بر اینکه برگزیدگان بخش بین الملل از کشورهای استرالیا، ایتالیا، ژاپن، انگلستان و آمریکا هستند، اضافه کرد: علاوه بر بخش بین الملل، در بخش ملی نیز برگزیدگانی معرفی شدند.



به گفته وی، دکتر مرتضی حسنی با طرح "توسعه یک روش بهینه شده فاقد زونا از انتقال هسته سلولهای سوماتیک در بز"، دکتر ژاله ذوالقدری با طرح " ارتباط بین نتایج غیر طبیعی تحمل به گلوکز و سابقه سقط های مکرر" و دکتر بتول رشیدی با طرح " اثرات سیمواستاتین بر روی آندروژن واسطه های التهابی و گنادوتروپین های هیپوفیزی در بیماران با سندرم پلی کیستیک" به عنوان برگزیدگان ملی معرفی خواهند شد.



اعطای جایزه کاظمی به محققان برتر



گورابی از اعطای جایزه کاظمی (Kazemi Prize) در این دوره از کنگره خبر داد و یادآور شد: جایزه مرحوم کاظمی جایزه ای است که سالانه به یکی از بزرگترین محققان حوزه بیولوژی و سلولهای بنیادی جهان اعطا می شود این جایزه شامل مدال یادبود دکتر کاظمی و 20 هزار دلار جایزه نقدی است.



وی با بیان اینکه در این دوره از کنگره جایزه کاظمی به محققی از کشور آلمان اعطا می شود، گفت: پس از ارزیابی های کمیته بررسی دانشمندان جهان در سال جاری این جایزه به پرفسور هانس شولر محقق برجسته سلولهای بنیادی اعطا می شود.



به گفته گورابی، آزمایشگاه پرفسور هانس شولر در زمینه های ترکیب سلول – سلول یا انتقال ژن توسط ویروسها یا پروتئین ها پیشگام است به گونه ای که این آزمایشگاه با استفاده از تکنولوژی سلولهای بنیادی القایی می تواند هر نوع سلول را از بیمارانی که از بیماریهای ژنتیکی رنج می برند تولید کند.



رئیس پژوهشگاه رویان تاکید کرد: برگزیدگان این دوره از کنگره در روز پنجشنبه 17 شهریورماه معرفی خواهند شد.



راه اندازی بانک سلولهای بنیادی جنینی





دکتر حمید گورابی خاطرنشان کرد: بانک سلولهای بنیادی جنینی در حال حاضر دارای بیش از 200 رده سلولهای بنیادی جنینی شامل 10 رده انسانی و بیش از 100 رده سلولهای بنیادی جنینی موشی است.



وی راندمان تولید سلولهای بنیادی جنینی در دنیا را حدود یک درصد ذکر کرد و ادامه داد: با تلاش محققان گروه سلولهای بنیادی پژوهشگاه رویان موفق شدیم از هر جنین مناسب موش یک رده سلولهای بنیادی تولید کنیم.



گورابی با اعلام افتتاح رسمی بانک سلولهای بنیادی جنینی و غیرجنینی رویان در روز دوشنبه 14 شهریورماه با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور خاطرنشان کرد: این بانک تلاش دارد سلولهای بنیادی مورد نیاز محققان داخلی و خارجی را تامین کند تا محققان صرفا به انجام پژوهشهای خود بپردازند و نیازی به صرف وقت و توان خود برای تهیه سلولهای بنیادی نداشته باشند.