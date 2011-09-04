95 میلیارد ریال به بخش فرهنگ دینی چهارمحال و بختیاری اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عنابستانی با اشاره به محوریت برنامه های فرهنگی دولت عدالت محوراظهار داشت: دولتهای نهم و دهم از زمان فعالیت خود تاکنون افزون بر 95 میلیارد ریال به فرهنگ دینی این استان اختصاص داده اند.

وی تأکید کرد: این مبلغ برای ساخت خانه عالم، فعالیتهای فرهنگ مذهبی، مصلای های نماز جمعه، مساجد، حسینیه ها و اماکن مذهبی بوده است.

استاندارچهارمحال و بختیاری افزود: مجموع اعتبارات دولتهای گذشته در بخش فرهنگ دینی و مذهبی تنها شش میلیارد و 500 میلیون ریال بوده که این آمار نشان می دهد که دولت عدالت محور اختصاص بودجه به فرهنگ دینی مردم را وظیفه خود می داند.

عنابستانی میانگین درآمد ناخالص کشوراز بخش کشاورزی را 15 درصد بیان و تصریح کرد: این میزان در چهارمحال و بختیاری بین 23 تا 27 درصد است.

وی همچنین شرایط آبی چهارمحال و بختیاری را بحرانی دانست و گفت: این استان اکنون در وضعیت بحرانی از نظر بارش نزولات جوی قرار دارد و تبدیل شدن ریزش برف به جای باران و کاهش سفره های زیرزمینی استان را با خشکسالی شدید و بحرانی مواجه کرده است.

