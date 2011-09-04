مراسم افتتاح 21 شهریور / برق نیروگاه بوشهر به شبکه سراسری متصل شد

بعد از سال ها انتظار، برق اتمی نیروگاه بوشهر با حدود 60 مگاوات از شب گذشته به شبکه سراسری متصل شد.