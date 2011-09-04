به گزارش خبرگزاری مهر، سلسله نشستهای «نویسنده و ناشر» که در سال گذشته با حضور نویسندگان مختلف برگزار شد، ادامه مییابد و قرار است در چهار جلسه آینده جواد افهمی، محمود حبیبی کسبی، سیدهاشم حسینی و راحله صبوری که همگی از نویسندگان و شاعران جوان هستند، نقطه نظرات و پیشنهادات خود را با مدیران سوره مهر در میان بگذارند.
در این نشستها علاوه بر اینکه مدیران واحدهای مختلف سوره مهر گزارشی از وضیعت تولید، توزیع، فروش و اطلاع رسانی ارائه میدهند، نویسندگان هم میتواند نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در این زمینهها بیان کنند.
بر همین اساس در سه جلسه بعدی این نشستها به ترتیب جواد افهمی شنبه هفته آینده، محمود حبیبی کسبی به همراه دو تن دیگر از شاعران جوان 26 شهریورماه، سیدهاشم حسینی دوم مهرماه و راحله صبوری نهم مهرماه حاضر خواهند شد.
تاکنون در سلسله نشستهای «نویسنده و ناشر»، چهرههایی همچون عماد افروغ، محسن کاظمی، علی موسوی گرمارودی، محمدرضا سرشار، محمدرضا بایرامی، محمد علی گودینی، محمد کاظم مزینانی، راضیه تجار، منیژه آرمین، محسن سلیمانی و سید قاسم یاحسینی و ... حضور یافتهاند.
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