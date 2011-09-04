70 هزار جلد کتاب تازه تالیف پایه اول دوره ابتدایی بین معلمان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسینی با اعلام این خبر افزود: پایه اول دوره ابتدایی پنج کتاب درسی دارد که در سال تحصیلی آینده در محتوای برخی از این کتاب ها تغییرات کلی داده شده است و برخی نیز بهسازی و غنی‌ سازی شده‌اند.

وی افزود: کتاب ‌های ریاضی و علوم پایه اول دوره ابتدایی در سال تحصیلی جدید به طور کامل تغییر یافته است و کتاب های قرآن و فارسی نیز بهسازی و غنی ‌سازی شده است و در این راستا کتاب ‌های فارسی 'بخوانیم' به 'آموزش فارسی' و فارسی 'بنویسیم' به کتاب 'کار فارسی' تغییر یافته است.

مدیر کل چاپ و توزیع کتاب های درسی خاطر نشان کرد با توجه به تغییر محتوای کتاب های پایه اول دوره ابتدایی، علاوه بر قرار گرفتن نسخه PDF این کتاب‌ ها در پایگاه اطلاع ‌رسانی کتاب ‌های درسی به نشانی www.chap.sch.ir‌ یک بسته آموزشی شامل لوح فشرده نرم ‌افزاری و فیلم آموزشی از هفته گذشته به مناطق آموزش و پرورش برای استفاده معلمان ارسال شده است تا در کلاس‌ های آموزشی ضمن خدمت در شهریور ماه مورد استفاده آنان قرار گیرد.