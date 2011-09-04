آغاز سیر بی اهمیت شدن اروپا در دنیا/ انگلیس برای اروپا مشکل ساز است

به گزارش خبرگزاری مهر، "گرهارد شرودر" صدراعظم سابق آلمان در گفتگو با هفته نامه "اشپیگل" خواستار اصلاحات گسترده در اتحادیه اروپا شده و اظهار داشت: آن اروپایی که من تصور آن را می کردم اتحاد محکمتری داشته و با عضویت ترکیه در این اتحادیه و مشارکت با روسیه کامل می شود.

شرودر در بخش دیگری از این گفتگو انتقاد شدیدی به نقش انگلیس در اتحادیه اروپا وارد کرده و اظهار داشت: انگلیس بزرگترین مشکلات را برای اتحادیه ایجاد می کند. این کشور عضو منطقه یورو نمی باشد اما همواره درباره شکل گیری یک منطقه اقتصادی اروپایی اظهار نظر می کند و این دو با هم جور در نمی آیند.

این مقام سابق آلمانی همچنین با اشاره به رقابت های بین المللی قدرتهای نوظهور جهانی اظهار داشت: اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه بین آسیا با رهبری چین و آمریکایی که به دنبال به دست آوردن دوباره قدرت است در حال غرق شدن در امواج بی مفهومی و بی اهمیتی است.

شرودر همچنین خواستار تعیین یک وزیر اقتصاد اروپایی مشترک شده که زیر نظر پارلمان اروپایی کار می کند و اظهار داشت: ما باید به این ترتیب انصراف از ملی گرایی را تمرین کنیم. آنچه که در پارلمانهای ملی ارائه می شود باید در پارلمان اروپایی به عنوان عالیترین مرجع صلاحیت رسیدگی شود. برای این منظور می توان یک کمیسیون ویژه پارلمان اتحادیه اروپا ایجاد کرد که از اعضای منطقه یورو تشکیل شده و این بازرسی را بر عهده می گیرند.