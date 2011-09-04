«داستان سیستان» به چاپ بیست و یک رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب«سفر به سیستان» نوشته رضا امیرخانی شامل یادداشت‌های این نویسنده از سفر مقام معظم رهبری در سال 1381 به استان سیستان و بلوچستان به چاپ 21 رسید.

مقام معظم رهبری، سوم تا یازدهم اسفند 1381 سفری مهم به سیستان و بلوچستان داشتند که امیرخانی در این سفر همراه ایشان بود و داستان سیستان یادداشت‌های شخصی این نویسنده درباره آنچه در این سفر اتفاق افتاده را در بر می‌گیرد.

داستان سیستان با متنی به جای مقدمه آغاز می‌شود که امیرخانی در آن به چگونگی فراهم شدن زمینه حضور وی در این سفر اشاره دارد و در آن از پیش‌بینی و پیش فرض‌هایش از این سفر می‌نویسد.

نویسنده داستان سیستان یادداشت‌های شخصی‌اش از سفر را به بخش‌های روزانه تقسیم کرده و در پایان هر روز از سفر به آن بخش پایان می‌دهد.

امیرخانی در سفر مقام معظم رهبری به سیستان و بلوچستان در اکثر دیدارهای ایشان با مردم عادی، دانشجویان، نخبگان، نیروهای نظامی و سران قبایل حضور دارد و روایتی داستان گونه از دیدار رهبری با اقشار مختلف به ویژه خانواده شهیدان ارائه می‌دهد.

نویسنده در این اثر، خارج از آنچه رویکرد اصلی او در روایت از جزء جزء اتفاقات این سفر است، نگاهی انتقادی بر بخش‌های مدیریتی استان دارد و از چارچوب‌های عادی سفرنامه نویسی خارج می‌شود.

انتشارات قدیانی چاپ بیست و یکم این اثر را این هفته در 3300 نسخه با قیمت چهار هزار تومان روانه بازار نشر کرده است.

رمان های «من او» و «بیوتن» از جمله آثار مطرح امیرخانی به شمار می‌رود.