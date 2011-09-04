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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۰۹

در اصفهان/

آموزش کمکهای اولیه برای متقاضیان اخذ گواهینامه پایه یک اجباری شد

آموزش کمکهای اولیه برای متقاضیان اخذ گواهینامه پایه یک اجباری شد

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان گفت: برای نخستین بار در کشور آموزش کمکهای اولیه برای متقاضیان اخذ گواهینامه پایه یک در اصفهان اجباری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید اسماعیلی پیش از ظهر یکشنبه در نخستین دوره آموزش کمکهای اولیه به متقاضیان اخذ گواهینامه پایه یک با اعلام این خبر افزود: با توجه به کوتاه بودن زمان طلایی احیا در مصدومان و هدر رفتن این زمان تا رسیدن واحدهای امدادی اورژانس، واحد آموزش مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان اقدام به تشکیل جلسات و فراهم کردن زمینه همکاری مرکز با  پلیس در این زمینه کرده است.

وی اظهار داشت: احتمال برخورد رانندگان جاده‌ای با صحنه‌های تصادف بسیار زیاد است و با فراگیری نحوه احیای بیماران، آنها می‌توانند اقدامات اولیه لازم را برای نجات افراد از مرگ در همان لحظات ابتدایی انجام داده و احتمال مرگ سانحه دیدگان حوادث جاده‌ای را کاهش دهند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان با اشاره به اینکه بسیاری از آسیبهای نخاعی و یا مرگ و میرهای جاده‌ای ناشی از اقدامات غیر صحیح افراد ناآگاه و یا از دست رفتن زمان طلایی احیا بوده است، اضافه کرد: این پیش بینی صورت گرفته که در صورت آموزش صحیح و اصولی به رانندگان بتوان تا حدودی این آسیبها را کاهش داد و تا رسیدن اورژانس از اتلاف وقت و یا اقدام غیر اصولی جلوگیری کرد.

وی تصریح کرد: اورژانس با چهار ساعت آموزش اجباری برای متقاضیان اخذ گواهینامه پایه یک، این افراد را برای برخورد صحیح با مصدومان جاده‌ای آماده می‌کند.

اسماعیلی یادآور شد: طرح بها یا بسیج همگانی آموزش احیا، یکی از اولویتهای آموزشی مرکز فوریتهای پزشکی بوده که در این راستا آمادگی خود را جهت آموزش رایگان کلیه پرسنل و کارکنان سازمانها و ادارات اعلام کرده که طی این دوره آموزشی تمامی فراگیران با نحوه برخورد با مصدومان تصادفات، باز کردن راه هوایی و انجام احیا قلبی ریوی آشنا می‌شوند.

کد مطلب 1398878

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