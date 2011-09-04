هشت هزار شغل طی سال جاری در کرمان ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجواد منصوری اظهار داشت: تعهد اولیه دستگاه‌های اجرایی استان کرمان در زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی طی سال گذشته ایجاد45 هزار شغل بود.

وی افزود: تغییر تعهد اشتغال سال گذشته 48 هزار و 396 شغل و اشتغال ایجاد شده در این سال 48 هزار و 794 شغل است.

منصوری تصریح کرد: اشتغال ایجاد شده در پنج ماهه اول سال گذشته 13 هزار و 404 شغل و اشتغال ایجاد شده تا ابتدای شهریورماه سال جاری تعداد 8 هزار و 58 شغل است.

وی تعهد اشتغال سال جاری را 74 هزار شغل ذکر کرد و ابراز داشت: تحقق اشتغال استان کرمان برای سال جاری به میزان 10.89 درصد محقق شده است.

منصوری با اشاره به اینکه روند اجرایی طرح‌های کسب و کار خانگی در این کارگروه بررسی شد بیان داشت: رؤسای دستگاه‌‌های اجرایی کرمان از روند اشتغال تعهد شده ایجادی و ثبت شده دستگاه خود در سامانه رصد گزارش دادند.

وی گفت: رؤسای دستگاه‌ها موظف هستند آمار و اطلاعات خود را وارد سامانه رصد کنند و تا 17 شهریورماه گزارش کاملی از آمار خود در کارگروه اشتغال ارائه دهند.