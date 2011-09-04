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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۰۹

توزیع کارت کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد از سه شنبه

توزیع کارت کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد از سه شنبه

توزیع کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد از ساعت 11 صبح روز سه‌شنبه 15 شهریور ماه از طریق سایت مرکز آزمون آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان شرکت کننده در کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد از ساعت 11روز سه شنبه 15 شهریورماه می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی مرکز آزمون دانشگاه آزاد به نشانی www.azmoon.org  با وارد کردن اطلاعات ثبت ‌نامی، کارت آزمون را دریافت کنند.

توزیع کارت تا یک ساعت قبل از شروع آزمون ادامه دارد و آزمون روز جمعه 18 شهریورماه در دو نوبت برگزار می شود.

چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات کارت ورود به جلسه از جمله مشخصات فردی، دین، زبان خارجه و یا عکس خود ملاحظه کنند طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به باجه ‌های رفع نقص مراجعه کنند.

در این کنکور 170 هزار داوطلب در آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد در 109 رشته و 2 هزار و 679 رشته محل شرکت می کنند و نتایج نهایی آن اول مهرماه اعلام می شود.

کد مطلب 1398882

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