توسعه کیفی مأموریت های پلیس ضروری است

سرهنگ پاسدار احمد اصغرپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پلیس همواره باید به دنبال تحرک، پویایی و توسعه کیفی مأموریت ها باشد تا بتوان امنیتی را که برای مردم فراهم شده است، حفظ کند.

وی همچنین تأمین نظم و امنیت پایدار برای شهروندان را از وظایف ذاتی نیروی انتظامی دانست و اظهارداشت: کلانتری و پاسگاه ها به عنوان سرانگشتان و پشتیبان سازمان، عملکردشان در افزایش و تقویت احساس امنیت تأثیر بسزایی در جامعه خواهد داشت.

فرمانده انتظامی لاهیجان با اشاره به ارتباط نزدیک مردم با کلانتری و پاسگاه ها گفت: مردم عملکرد این واحدها را عملکرد ناجا می دانند و خدمت در این واحدها به دلیل قرار گرفتن در خط مقدم تعامل با مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی در ادامه با تأکید بر شناخت فرماندهان و رؤسا از آسیب های مجموعه کار خود، مأموریت های محوله را حساس عنوان کرد و یادآورشد: با حساسیت کامل و بطور جد بحث دانایی محوری و دانش محوری سرلوحه کارها قرار گیرد.