معماری برج قابوس منحصر به فرد است

منصور باقری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقامت دو روزه کارشناس یونسکو در گنبدکاووس اظهار داشت: پس از تحویل پروندۀ ثبت جهانی برج قابوس به یونسکو در اوایل سال جاری ارزیاب آثار تاریخی آن سازمان برای بررسی موضوع مطرح شده و نیز قابلیت ثبت جهانی برج وارد گنبدکاووس شد.

وی اظهار داشت: گزارش تهیه شده توسط کارشناس مذکور و ارسال آن به کمیته ارزیابی یونسکو مبنای تصمیم گیری برای ثبت این اثر گرانقدر تاریخی خواهد بود.

وی با بیان اینکه این واقعه بزرگ باید سالها پیش از این صورت می پذیرفت اظهار داشت: طی جلسات برگزار شده در سال 1389 و تلاش های شبانه روزی ادارات و سازمانهای ذیربط، بویژه فرمانداری شهرستان و اداره میراث فرهنگی گنبدکاووس به جمعبندی مشکلات مختلف ازجمله مشکلات طبیعی، حفاظتی و نحوۀ آزادسازی حریم این اثر ارزشمند پرداختیم تا بدینوسیله آسیب ها را شناخته و راه حل مناسبی برای رفع آنها ارائه کرده باشیم.

باقری بیان داشت: امیدواریم که حاصل این تلاشها،پیگیریها منتج به خبر بزرگ پذیرش ثبت جهانی برج قابوس باشد که به امید خداوند در سال 2012 میلادی شاهد آن خواهیم بود.

شهردار گنبد گفت: ارزیاب یونسکو نیز در این بازدیدها و ملاقات های صورت گرفته به تعهد مردم و سازمانهای متولی در حفاظت و نگهداری این اثر منحصر به فرد اشاره کرد.

وی اظهار داشت: به گفته ارزیاب یونسکو، برای من باعث افتخار است که در بازدیدها مشاهده کردم هم مردم و هم سازمانهای متولی با جان و دل در زمینه حفاظت از برج قابوس تلاش می کنند.

وی ادامه داد: این موقعیت خوبی است که به دنیا نشان دهیم که آثار بسیار ارزشمندی در منطقه خاورمیانه و ایران وجود دارد و اگر چه سازمان یونسکو معیارهای سختی برای ثبت یک اثر به عنوان میراث جهانی در نظر گرفته اما ما تمام سعی خود را خواهیم کردکه زمینه معیارهای خواسته شده را فراهم و مهیا کنیم.