هاشم آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه نخستین مرحله مسابقات لیگ تکواندو رده سنی نونهالان پسر کشور امروز پیگیری می‌شود، اظهار داشت: امروز رقابت‌های هفته‌های دوم و سوم از مرحله نخست پیکارهای لیگ تکواندو رده سنی نونهالان باشگاه‌های کشور در گرو‌ه‌های چهار گانه برگزار می‌شود و رقبا برای صعود رقابت نزدیک با یکدیگر خواهند داشت.



وی با بیان اینکه بر اساس برنامه‌ریزی سازمان لیگ فدراسیون تکواندو، رقابت‌های هفته‌های دوم و سوم از مرحله نخست لیگ تکواندو باشگاه‌های کشور در خانه تکواندو تهران برگزار می‌شود، ادامه داد: تیم تکواندو پسران نونهال قم نیز با ترکیب اصلی به این مسابقات اعزام شده است.



دبیر هیئت تکواندو استان قم گفت: در این مسابقات 19 تیم شرکت کننده در لیگ نونهالان، در چهار شیاپچانگ با یکدیگر به رقابت می پردازند تا در نهایت برترین ها از مرحله اول با کسب امتیازات بیشتربه دور بعدی راه پیدا کنند.



وی با بیان اینکه مسابقات در هفته دوم و سوم لیگ نونهالان پسر در چهار گروه برگزار می‌شود، عنوان کرد: در گروه نخست این دوره از پیکارها تیم هیئت تکواندو قم در نخستین گام با ترکیب اصلی مقابل تیم هیئت تکواندو قزوین صف آرایی خواهد کرد و دیگر دیدار این گروه را تیم‌های تکواندو دالاهوی کرج و هیئت تکواندو استان مرکزی برگزار می‌کنند.



آقایی ادامه داد: در گروه دوم تیم هیئت تکواندو سقز به مصاف تیم تکواندو منتظران مهدی (عج )‌ می‌رود و در دیگر مسابقه این گروه تیم های تکواندو نفت پایتخت و مس سرچشمه کرمان مقابل یکدیگر صف آرایی خواهند کرد.



وی عنوان داشت: در گروه سوم مرحله نخست رقابت‌های لیگ تکواندو نونهالان باشگاه‌های کشور نیز تیم‌های شهرداری ارومیه و هیئت تکواندو کرمانشاه به مصاف هم می‌روند و باشگاه حاجی پور بابل و بیمه معلم هرمزگان دیگر مسابقه را انجام خواهند داد.



دبیر هیئت تکواندو استان قم به برنامه مسابقات گروه چهارم نیز اشاره کرد و بیان داشت: در گروه چهارم تیم تیم تکواندو مجتمع فرهنگی ورزشی جوانه به مصاف تیم هیئت تکواندو دزفول می‌رود و تیم هیئت تکواندو ایوان با هیئت تکواندو ایلام رو به رو می‌شود.



وی به رقابت‌های هفته سوم از لیگ تکوانو نونهالان باشگاه‌های کشور نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در گروه نخست تیم هیئت تکواندو قم دیداری حساس با تیم تکواندو دالاهو کرج خواهد داشت، ضمن اینکه در دیگر مسابقه تیم هیئت تکواندو ابهر مقابل هیئت تکواندو مرکزی قرار می‌گیرد.



آقایی بیان داشت: در گروه دوم نیز تیم هیئت تکواندو سقز با مس سرچشمه و منتظران مهدی (عج ) با تیم شیرین نوین رقابت می‌کند، ضمن اینکه در گروه سوم تیم تکواندو شهرداری ارومیه مقابل باشگاه حاجی پور بابل به میدان می‌رود و بانک انصار با هیئت تکواندو کرمانشاه مسابقه می‌دهد.



وی افزود: در گروه چهارم نیز دو مسابقه از هفته سوم برگزار می‌شود که طی آن بر اساس برنامه تیم مجتمع فرهنگی ورزشی جوانه برابر تیم هیئت تکواندو ایوان می‌ایستد و تیم هیئت تکواندو دزفول به مصاف هیئت تکواندو ایلام می‌رود.

