به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان کاظمی که به دلیل تداخل ترم دانشگاهی با زمان برگزاری رقابت‎های قهرمانی مردان آسیا و مخالفت مسئولان دانشگاه برای مرخصی چند هفته‌ای برای همراهی تیم ملی با مشکل مواجه شده بود بالاخره موفق شد رضایت مسئولان دانشگاه را در این زمینه جلب کند.

این بازیکن ملی‌پوش بسکتبال ایران که از دو سال پیش با تیم رایس در مسابقات کالج‌های آمریکا شرکت می‌کند، روز شنبه موفق شد از سفارت چین در آمریکا ویزای سفر به این کشور را دریافت کند تا هفته آینده با سفر به شرق آسیا به ترکیب تیم ملی بسکتبال در ووهان ملحق شود. البته تیم ملی بسکتبال روز جمعه عازم چین خواهد شد.

ارسلان کاظمی که پیش از این کاپیتان تیم جوانان بود و با این تیم قهرمان آسیا شد و در رقابت‎های قهرمانی جوانان جهان هم شرکت کرد، تجربه همراهی تیم ملی در مسابقات جهانی 2010 ترکیه را هم دارد. البته کاظمی در بازی‎های آسیایی گوانگجو نیز به دلیل درگیری در لیگ NCAA غایب بود اما با برطرف شدن مشکلات و صدور ویزا وی در جام ملت‎های آسیا شرکت می‎کند.

مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا 24 شهریورماه تا 4 مهرماه در ووهان چین برگزار می‎شود. تیم نخست این رقابت‎ها سهمیه حضور در بازی‎های المپیک 2012 لندن را کسب می کند. ایران مدافع عنوان قهرمانی است.