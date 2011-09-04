به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان کاظمی که به دلیل تداخل ترم دانشگاهی با زمان برگزاری رقابتهای قهرمانی مردان آسیا و مخالفت مسئولان دانشگاه برای مرخصی چند هفتهای برای همراهی تیم ملی با مشکل مواجه شده بود بالاخره موفق شد رضایت مسئولان دانشگاه را در این زمینه جلب کند.
این بازیکن ملیپوش بسکتبال ایران که از دو سال پیش با تیم رایس در مسابقات کالجهای آمریکا شرکت میکند، روز شنبه موفق شد از سفارت چین در آمریکا ویزای سفر به این کشور را دریافت کند تا هفته آینده با سفر به شرق آسیا به ترکیب تیم ملی بسکتبال در ووهان ملحق شود. البته تیم ملی بسکتبال روز جمعه عازم چین خواهد شد.
ارسلان کاظمی که پیش از این کاپیتان تیم جوانان بود و با این تیم قهرمان آسیا شد و در رقابتهای قهرمانی جوانان جهان هم شرکت کرد، تجربه همراهی تیم ملی در مسابقات جهانی 2010 ترکیه را هم دارد. البته کاظمی در بازیهای آسیایی گوانگجو نیز به دلیل درگیری در لیگ NCAA غایب بود اما با برطرف شدن مشکلات و صدور ویزا وی در جام ملتهای آسیا شرکت میکند.
مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا 24 شهریورماه تا 4 مهرماه در ووهان چین برگزار میشود. تیم نخست این رقابتها سهمیه حضور در بازیهای المپیک 2012 لندن را کسب می کند. ایران مدافع عنوان قهرمانی است.
نظر شما