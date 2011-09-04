به گزارش خبرگزاری مهر، سمیرا اصلانپور نویسنده با تاکید بر اهمیت ادبیات دفاع مقدس گفت: قابلیت و استعداد برای تولید در عرصه ادبیات دفاع مقدس وجود دارد و گاهی تلاشهای ارزشمندی هم در این زمینه انجام میشود اما نتایج آن در حد دفاع مقدس نیست.
این نویسنده دفاع مقدسی با ابراز نگرانی از گسترش دیدگاههای شکاکانه نسبت به دفاع مقدس و تردید در ارزشهای والای آن، گفت: همه مردم در جهت رشد ادبیات دفاع مقدس وظیفهای بر دوش دارند، اگر از سوی مردم توجه و استقبالی به ادبیات دفاع مقدس وجود نداشته باشد و مسئولان از این ادبیات حمایت نکنند، نویسندگان انگیزه کافی برای پرداختن به این حوزه را نخواهند داشت.
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